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žena koja pomiče granice

Prozirni umeci i duboki izrezi na haljini Nede Ukraden izazvali su brojne reakcije

Piše E. G., Danas @ 10:05 Celebrity komentari
Neda Ukraden - 1 Neda Ukraden - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Neda Ukraden privukla je sve poglede na Melodijama Jadrana odvažnom crnom haljinom sa srebrnim detaljima.

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Neda Ukraden na pozornici Melodija Jadrana
žena koja pomiče granice
Prozirni umeci i duboki izrezi na haljini Nede Ukraden izazvali su brojne reakcije
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