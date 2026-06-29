Prozirni umeci i duboki izrezi na haljini Nede Ukraden izazvali su brojne reakcije

Neda Ukraden privukla je sve poglede na Melodijama Jadrana odvažnom crnom haljinom sa srebrnim detaljima.

Neda Ukraden još je jednom pokazala zašto godinama slovi za jednu od najbolje odjevenih regionalnih glazbenih zvijezda.

Na ovogodišnjim Melodijama Jadrana pažnju publike privukla je odvažnom crnom haljinom ukrašenom srebrnim detaljima i prozirnim umecima, koja je istaknula njezinu vitku figuru i besprijekoran stil.

Neda Ukraden - 5 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Neda Ukraden - 3 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Pjevačica je na pozornici zablistala u elegantnoj kreaciji s dubokim izrezima i efektnim svjetlucavim aplikacijama koje su dodatno došle do izražaja pod reflektorima. Cjelokupni dojam upotpunila je jednostavnom frizurom, upečatljivim make-upom i klasičnim crvenim ružem, dok je tijekom nastupa još jednom potvrdila da energijom i karizmom bez problema osvaja publiku.

Neda Ukraden - 6 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

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Prije izlaska na pozornicu na kojoj je predstavila pjesmu "Počasti me, živote", Neda je pozirala fotografima u društvu Gorana Karana, s kojim je rado zastala na crvenom tepihu.

Neda Ukraden - 2 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Na pozornici Melodija Jadrana još jednom je pokazala zašto već desetljećima uspješno traje na glazbenoj sceni. Uz prepoznatljiv vokal i iskustvo, publiku je osvojila i samouvjerenim nastupom, dok je odvažna modna kombinacija bila jedan od najzapaženijih modnih trenutaka večeri.

Neda Ukraden - 4 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Neda je još jednom dokazala da godine za nju predstavljaju samo broj te da i dalje uspješno spaja eleganciju, glamur i scensku uvjerljivost, zbog čega je njezin nastup bio među onima o kojima će se još dugo pričati.

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