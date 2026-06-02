Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

Ekskluzivno u podcastu Nema labavo by IN magazin Neda Ukraden otvorila je teme koje su obilježile njezin život, od ljubavi i braka do ratnih godina, novca i estrade. U razgovoru punom iskrenih priznanja otkrila je što misli o današnjim glazbenim trendovima, kakav savjet daje ženama te zašto neke životne odluke danas promatra potpuno drugačije.

Neda Ukraden nova je gošća podcasta Nema labavo by IN magazin, a u iskrenom i opuštenom razgovoru dotaknula se tema o kojima rijetko govori. Legendarna pjevačica progovorila je o ljubavi, braku, životnim lekcijama, glazbi, izbjeglištvu, novcu i osobnim odlukama koje su obilježile njezin život.

Tijekom razgovora Neda se prisjetila i svog braka, priznajući kako danas smatra da je trebala poslušati vlastiti osjećaj i ranije shvatiti da taj odnos nije bio za nju. Ipak, istaknula je kako iz tog životnog razdoblja nosi ono najvrjednije – svoju kćer.

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Otkrila je i kako bi reagirala u slučaju nevjere te objasnila gdje za nju prestaje povjerenje u partnerskom odnosu. Govoreći o ljubavi i vezama, ženama je uputila i jasan savjet iz vlastitog iskustva, poručivši kako ne treba godinama ostajati u odnosima u kojima postoje sumnje i neizvjesnost.

U podcastu se osvrnula i na današnju glazbenu scenu te stihove koji dominiraju popularnim pjesmama. Smatra da glazbenici imaju odgovornost prema mladim generacijama, a posebno ju zabrinjava glorificiranje poroka i sadržaja koji, kako kaže, mladima ne šalju dobre poruke.

Neda je otvoreno govorila i o jednom od najtežih razdoblja svog života – ratnim godinama i odlasku iz Sarajeva. Prisjetila se osjećaja koji su pratili ljude prisiljene napustiti svoje domove te objasnila zašto se nikada nije voljela doživljavati kroz etiketu izbjeglice.

Dotaknula se i financija te otkrila zanimljiv detalj iz svog života – unatoč dugoj i uspješnoj karijeri nikada nije bila ni u kreditu ni u dugovima. Smatra da je odgovoran odnos prema novcu jedna od važnijih životnih lekcija koju je naučila kroz godine.

Osim ozbiljnih tema, nije nedostajalo ni vedrijih trenutaka. Neda je otkrila i zašto nikada nije razvila ljubav prema Maldivima, destinaciji koju mnogi smatraju sinonimom za savršen odmor, te objasnila kakva putovanja zapravo voli.

Od ljubavnih i životnih iskustava do komentara na aktualne društvene teme, novo izdanje podcasta Nema labavo by IN magazin donosi Nedu Ukraden u izdanju kakvo publika rijetko ima priliku vidjeti – iskrenu, duhovitu i spremnu govoriti o svemu bez uljepšavanja.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.