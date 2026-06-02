Neda Ukraden žestoko komentirala hitove koji danas dominiraju: ''Svaki drugi stih je bijeli prah''

Ekskluzivno u podcastu Nema labavo by IN magazin Neda Ukraden progovorila je o današnjoj glazbi i porukama koje se sve češće šalju mladima kroz popularne hitove. Legendarna pjevačica smatra da izvođači imaju odgovornost prema publici te otvoreno priznala što joj posebno smeta u stihovima koji danas dominiraju glazbenom scenom.

Neda Ukraden nova je gošća podcasta Nema labavo by IN magazin, a u razgovoru se dotaknula i današnje glazbene scene te poruka koje se sve češće mogu čuti u popularnim pjesmama. Legendarna pjevačica nije skrivala da je zabrinjava sadržaj koji se, smatra, servira mladim generacijama, posebno kada je riječ o veličanju poroka i problematičnih životnih stilova.

Govoreći o trendovima koji dominiraju glazbom, Neda je istaknula kako joj smeta što se određene teme neprestano ponavljaju i predstavljaju kao nešto poželjno.

"Bijelo, vidim bijelo prah. To je stalno sad negdje, svaki drugi stih je bijeli. Ma mislim, daj majke ti. Uzmi brašna, napravi neke uštipke, palačinke. Mislim, što sad, što propovijedaš mladima? I ovako im je dosta jada. Ne mogu se djeca jadna snaći", poručila je.

Smatra kako javne osobe i glazbenici imaju određenu odgovornost prema publici, posebno prema mlađim generacijama koje kroz glazbu često usvajaju poruke i obrasce ponašanja. Upravo zato vjeruje da bi sadržaj koji dopire do mladih trebao biti promišljeniji i pružati više pozitivnih vrijednosti.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

