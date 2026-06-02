Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce

Nakon potvrde vijesti o smrti Sejde Bešlić, njezin sin Dino oprostio se od majke dirljivom fotografijom i kratkom porukom koja je mnoge ganula. Emotivni kadar s roditeljima podsjetio je na neraskidivu povezanost obitelji Bešlić i težak gubitak koji je pogodio njihove najbliže.

Nakon što je potvrđena vijest o smrti Sejde Bešlić, supruge pokojnog Halida Bešlića, njihov sin Dino oprostio se od majke emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Uz crno-bijelu fotografiju snimljenu u bolničkom hodniku, na kojoj pozira s roditeljima, Dino je napisao riječi koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim:

''Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno.''

Fotografija je nastala u jednom od najtežih razdoblja za obitelj Bešlić, a danas nosi još snažniju simboliku. Nakon što je ostao bez oca Halida, Dino se sada morao oprostiti i od svoje majke, žene koja je desetljećima bila stup obitelji i najveća podrška legendarnom pjevaču.

Dino Bešlić

Sejda i Halid Bešlić bili su u braku više od četiri desetljeća te su slovili za jedan od najskladnijih parova na regionalnoj javnoj sceni. Dok je Halid gradio jednu od najvećih glazbenih karijera na ovim prostorima, Sejda je svoj život uglavnom držala podalje od reflektora, posvećena obitelji i najbližima.

Vijest o njezinoj smrti potvrđena je u ponedjeljak, a brojni prijatelji, kolege i obožavatelji uputili su izraze sućuti obitelji. Posebno je potresna činjenica da je Dino u relativno kratkom razdoblju ostao bez oba roditelja. Halid je preminuo u listopadu prošle godine.

Njegova kratka poruka otkrila je svu težinu gubitka kroz koji prolazi. U svega nekoliko riječi oprostio se od majke, ali i od roditelja koji su obilježili cijeli njegov život.

