Tajno pismo princeze Diane baca novo svjetlo na intervju koji je uzdrmao kraljevsku obitelj

Novootkriveno pismo princeze Diane otkriva razloga zašto je kontroverzni intervju za BBC-jevu Panoramu.

Nakon više od tri desetljeća nakon emitiranja jednog od najpoznatijih televizijskih intervjua u povijesti, javnost je dobila novi uvid u razmišljanja princeze Diane.

Naime, na aukciji će se uskoro naći dosad neobjavljeno rukom pisano pismo u kojem pokojna princeza od Walesa otkriva zašto je 1995. godine pristala na kontroverzni intervju za BBC-jevu emisiju "Panorama" s novinarom Martinom Bashirom.

U pismu koje je Diana napisala 27. studenoga 1995., samo tjedan dana nakon emitiranja intervjua, navodi kako se nada da će njezino javno istupanje pomoći ženama koje prolaze kroz slične životne situacije, ali i da želi svoje sinove, prinčeve Williama i Harryja, naučiti važnosti iskrene i duboke komunikacije.

Pismo je poslano Michaelu Barrattu, gledatelju koji joj je nakon intervjua napisao riječi podrške. Diana mu je zahvalila na razumijevanju te priznala koliko ju je njegovo pismo dirnulo. Dokument se posljednjih 30 godina nalazio u Barrattovu vlasništvu, a sada bi na aukciji mogao postići cijenu između 3000 i 4000 funti.

Dianin intervju za Panoramu emitiran je 20. studenoga 1995. godine i pratilo ga je gotovo 23 milijuna gledatelja samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Upravo je tada izgovorila danas legendarnu rečenicu o svom braku s tada princem Charlesom: "Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bilo malo gužve."

Tom je izjavom javno progovorila o Charlesovoj vezi s Camillom Parker Bowles i dodatno uzdrmala ionako poljuljane temelje britanske kraljevske obitelji, što je na koncu nagnalo kraljicu Elizabetu II. da potakne Charlesa i Dianu na razvod, koji je službeno okončan u kolovozu 1996. godine.

Iako je intervju u trenutku emitiranja smatran jednim od najvećih novinarskih uspjeha BBC-ja, godinama kasnije otkriveno je da je Martin Bashir do njega došao koristeći prijevare i lažne dokumente. Neovisna Dysonova istraga iz 2021. godine zaključila je da je novinar koristio krivotvorene bankovne izvode i niz obmanjujućih tvrdnji kako bi zadobio povjerenje Diane i njezina brata Charlesa Spencera.

Među ostalim, Bashir je princezu uvjeravao da je okružena ljudima koji je špijuniraju te joj iznosio neistinite tvrdnje o navodnim aferama unutar kraljevske obitelji.

Iako je Diana vjerovala da će njezina iskrenost pomoći sinovima, kasnije su se pojavile tvrdnje da je intervju teško pogodio tada 13-godišnjeg princa Williama. Prema navodima biografa Roberta Laceyja, mladi princ navodno je nakon gledanja intervjua ostao slomljen i uplakan. To je dodatno pokazalo koliko su događaji iz tog razdoblja ostavili trag na cijelu obitelj.

Interes za privatnu korespondenciju princeze Diane ne jenjava ni gotovo 30 godina nakon njezine smrti. Njezina rukom pisana pisma redovito postižu visoke cijene na aukcijama jer pružaju rijedak uvid u osobnost žene koju je svijet zavolio kao narodnu princezu.

Najnovije otkriveno pismo dodatno potvrđuje da je Diana, unatoč svim pritiscima s kojima se suočavala, iznad svega bila posvećena majka. Upravo zato danas posebno odjekuju njezine riječi da je intervju dala kako bi jednog dana Williamu i Harryju pokazala koliko je važno otvoreno razgovarati o osjećajima i životnim izazovima.

Kontroverzni intervju našao se pod prismotrom i zbog toga što je BBC godinama skrivao dokumentaciju.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.