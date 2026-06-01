Zašto su djeca Meghan i Harryja odjednom posvuda? Njezin novi potez podijelio je mišljenja

Meghan Markle sve češće uključuje supruga Harryja te djecu Archieja i Lilibet u promociju brenda As Ever, što stručnjaci smatraju promišljenom strategijom kojom svoj lifestyle-projekt želi predstaviti kao autentičnu obiteljsku priču.

Meghan Markle posljednjih mjeseci sve češće na društvenim mrežama pokazuje djeliće privatnog života s princem Harryjem i njihovom djecom Archiejem i Lilibet, a stručnjaci za odnose s javnošću i brendiranje smatraju kako iza toga stoji promišljena marketinška strategija vezana za njezin lifestyle-brend As Ever.

Bivša glumica nedavno je pratiteljima otkrila kako svaki član njihove obitelji ima omiljeni okus džema iz kolekcije As Ever. Tako Harry najviše voli džem od maline, Lilibet od jagode, Archie uživa u oba okusa, dok je Meghanin favorit marmelada od naranče.

Upravo takve obiteljske anegdote postale su sastavni dio promocije njezina brenda.

Stručnjaci tvrde da je riječ o strateškoj prilagodbi kojom Meghan svoj poslovni projekt sve više povezuje s ulogom majke i domaćice. U posljednjih godinu dana na njezinim se društvenim mrežama sve češće pojavljuju fotografije i videozapisi djece, posebno princeze Lilibet, koju je javnost proteklih godina rijetko mogla vidjeti.

Od objava za Lilibetin četvrti rođendan, preko obiteljskog posjeta Disneylandu, pa sve do promotivnih videa za As Ever, Meghan je svojim pratiteljima omogućila dosad najintimniji pogled u obiteljski život. Posebnu pozornost izazvale su fotografije na kojima se jasno vidi Lilibetino lice, što je veliki zaokret u odnosu na ranije godine kada su Sussexovi strogo čuvali privatnost svoje djece.

Stručnjakinja za brendiranje Megan Dooley smatra kako se ne radi o odustajanju od privatnosti, već o pažljivo kontroliranom otkrivanju detalja iz obiteljskog života.

"Meghan dopušta pogled iza kulisa svoje obitelji kako bi As Ever pozicionirala kao topao, autentičan i obiteljski brend ukorijenjen u domu i majčinstvu", objasnila je.

Sličnog je mišljenja i stručnjak za marketing Aidan van Vuuren, koji ističe kako proizvodi poput džemova, meda i kućnih dekoracija imaju veću vjerodostojnost ako publika vjeruje da ih osoba koja ih promovira zaista koristi u svakodnevnom životu.

"Prikazivanje Archieja i Lilibet nije samo sentimentalni dodatak. Time Meghan stvara dojam da je As Ever obiteljska priča, a ne samo još jedan projekt slavne osobe", smatra.

Ipak, stručnjaci upozoravaju kako postoji i određeni rizik. Publika danas vrlo lako prepoznaje kada se obiteljski sadržaj koristi prvenstveno u marketinške svrhe, zbog čega Meghan mora pronaći ravnotežu između autentičnosti i promocije.

Dok jedni smatraju da vojvotkinja iskreno dijeli obiteljske trenutke, drugi vjeruju da sve češće pojavljivanje djece na društvenim mrežama služi prvenstveno jačanju njezina brenda. Bilo kako bilo, čini se da su Archie i Lilibet postali važan dio priče koju Meghan Markle želi ispričati kroz As Ever.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.