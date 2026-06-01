Sjećate li se ovog moćnog nastupa u Supertalentu? Žiri ga je gledao u nevjerici, a sad ima novost!

Kada je u 11. sezoni Supertalenta Matija Petrić otpjevao muško-ženski duet sam sa sobom, žiri ga je gledao u nevjerici, a za svoju izvedbu dobio je i zlatni gumb. Danas ovaj finalist Supertalenta ima svoj bend, a priznao nam je da obožava pjevati visoke tonove namijenjene ženskim glasovima. Teško biste pogodili i kojim se poslom bavi kad ne pjeva. Priču o ovom simpatičnom Slavoncu ima naš Davor Garić.

''Baš je ono bilo paf. Iznenađujuće jako. Prvo u tom momentu ne znam opće šta se dešava. Teško je to opisat uopće'', priča nam.

Taj je nastup, kaže, bio prekretnica.

''Pomoglo mi jako puno u životu isto, počeli su me prepoznavati ljudi po ulici i sve to i žele se islikati sve kao da sam neka zvijezda i šta ja znam, ali još sam prizemljen skroz dolje''.

Matija je u mladosti prvo otkrio svoj svirački talent, a tek onda pjevački.

''Ali tad nisam znao da mogu ženske vokale te visine izvući, nego smo obradili jednu pjesmu, Parnog valjka, lutka za bal, i sad ona je zadnji dio ženski kad ima ''Hej, što ti misliš?'' Ja sam probao, vidio ide, to je to, tad znači non stop žensko. I na kraju se bolje osjećam kad pjevam ženske pjesme nego muške'', priznaje.

Danas je pjevač benda Gospodari noći.

''Zacrtali smo si da pokrijemo širok repertoar. Znači, ajmo reći

od Bacha do sevdaha da se svira, da bude veselo i da svima sve odgovara''.

U bendu je sedam članova, a veže ih više od glazbe.

''U bendu je atmosfera više na neki način obiteljski, jer jako dugo smo zajedno i svi se zajedno družimo. I čak smo neki kumovi, rodbina i sve to, tako da obiteljska je atmosfera''.

Pravi su majstori za svadbene zabave. Najbolji trenutci svake svadbe su kad gosti odlože mobitele i fotoaparate.

''E, tad kreće sve. Tad kreće sve jer onda se i ekipa na svadbi zabavi, nebitno čemu, opusti se skroz totalno i onda bude lom do jutra''.

A teško biste pogodili kojim se dodatnim poslom Matija bavi. Odnedavno je i bagerist.

''Taman imam mali bagerić u koji ja uspijem stati, tako da to je sad novo. Od prije tri mjeseca sam zaposlen ponovno u jednoj firmi gdje radimo pripreme za asfalt i sad je to tako. I ja sam zadužio bagar, tako da eto''.

A što mu je draže? Upravljati bagerom ili svirati gitaru?

Meni je to sve isto. Ja držim one ručice, upravljam kao da igram igrice i pjevam usput, tako da...''.

Ovaj bagerist i pjevač ima i svojeg glazbenog idola!

''Pa jako mi se sviđa stil i pjevanje Zdravka Čolića. I čak mi leže njegove pjesme koje pjevam i jako volim njegove pjesme pjevati''.

Njegov plan i program na glazbenom polju vrlo je jasan.

''San mi je i zacrtao sam si da ostane nešto iza mene. Da snimim što više pjesama što je moguće, albuma, nebitno. I da odradim što više gaža, da uveselim što više ljudi. Tako moguće, albuma, nebitno, tako da to mi je najveći san'', otkrio nam je.

Jedan san - novi singl sa svojim bendom, već je ostvaren!

