Otkrivamo: Za koga je zapravo napisan hit Mjesto za dvoje?

Jedan od najvećih hitova grupe Letu štuke svakako je Mjesto za dvoje. No ta je pjesma napočetku bila namijenjena jednom drugom bendu. O kome se radi, kako je nastajao novi album benda Letu Štuke ali kakve ga uspomene vežu uz Zagreb, Dino Šaran otkrio je našoj Dijani Kardum za IN magazin.

Nakon osam godina Letu štuke imaju novi album. Eter je objavljen na veliko zadovoljstvo publike.

''Puno toga što napišem ja bacim, nisam zadovoljan i onda dok to ne bude perfektno, ne izlazim van'', govori nam Dino Šaran.

Iako iza sebe ima neke od najvećih regionalnih rock pjesama posljednjih dvadeset godina, poput Mjesta za dvoje, Minimalizam i drugih, Šaran kaže da nikada nije znao što će postati hit.

Dino Šaran Foto: In Magazin

''Nisam ni za jednu, stvarno nisam. Nisam imao pojma. Ne znam ni sad. Ne znam što će upalit. Nemam uopšte u glavi to da kalkuliram''.

Novi album nastajao je spontano. Bez velikog plana i selekcije. Pjesme su, kaže, dolazile jedna za drugom.

''Nisam ništa birao. Imam još neki pjesmu za drugom i tako smo ih snimali. Nisam ništa birao. Imamo još nekih pjesama koje su ostale, koje nisu stale na album. Ovo je trebao zamisao ispočetka da to bude dupli album. Ali, s obzirom na pauzu toliko. Ali ostavili smo na deset pjesama, pa pripremamo sljedećih deset za nekih godinu, godinu i pol dana'', govori.

U sklopu koncertnog predstavljanja albuma, jedna će postaja biti i Zagreb, krajem listopada. A upravo Zagreb ima posebno mjesto u njegovoj životnoj i glazbenoj priči.

''To nam je, to je vezano za početak. Zagreb nam je zapravo baza i diskografska i poslovna. Živio sam tu četiri godine posle rata, tako da dobro znam Zagreb i volim Zagreb'', priča Dino te dodaje.

''Ja i buraz izašli smo iz rata i došli smo u Zagreb. Tad je bio program iseljenički za Ameriku. I kako tu se nešto dogodilo, on nije prošao na intervju, ja sam prošao, nisam ga htio ostaviti, ostao sam tu, zaljubio se i ostao sam četiri godine tu u Zagrebu. Svirao sam po kafanama, radio sam razne poslove. I pisao sam pjesme. Na kraju sam na nagovor jednog zagrebačkog prijatelja rekao mi je, tvoje su pjesme odlične, ali da napravi stvarno album ti se moraš vratiti da pokupiš to i onda to doneseš ovdje i raširiš svuda po regiji'', priča nam.

Pisao je i za druge izvođače, Severinu, Crvenu Jabuku, Gorana Karana. A dok je pisao za Luku Nižetića, objavljen je prvi album benda Letu štuke. Neke pjesme koje su bile namijenjene drugima, završile su ipak kod njega.

''Recimo imamo na novom albumu jednu pjesmu koju sam radio za drugog, ali sam ostavio sebi na kraju. Ima recimo Mjesto za dvoje sam pisao izvorno za Crvenu jabuku. I oni su to odbili, ja sam to snimio, mi smo to snimili i to je tako ispalo'', otkrio nam je.

Danas, nakon desetljeća karijere, priznaje da mu se katkad dogodi i da zaboravi vlastite stihove.

''Ima dosta pjesama, pa zna se nekad da neki stih zaboravim, pa zamaskiram. Dobro i godine su tu''.

A ni naziv benda nema neku veliku filozofiju.

''Nema to veze s mojim prezimenom. Bilo je kako ćemo se zvati, ne znam, neko je bubno, tako davno, 86. Neko iz benda, bili smo klinci. Zašto ne letu štuke. Meni jedino to š, ta kvačica, meni nije mi to, ali okej, upečatljivo ime. Može proći'', prisjeća se.

I prolazi već desetljećima. A oni i dalje nastavljaju ono što im najbolje ide: stvarati pjesme koje traju.

''Meni nije mrsko ništa, zato što radim, samo mi je u cilju da te pjesme dođu do što većeg broja ljudi i da što duže opstanu u eteru i u umovima, srcima ljudi'', kaže.

