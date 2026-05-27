Milijuni su plakali uz njegov najveći hit, a on je privatno vodio najtežu bitku života

John Rzeznik, frontmen Goo Goo Dollsa, odrastao je u teškim obiteljskim okolnostima i glazbom, borbom s alkoholizmom te uspjehom zahvaljujući hitovima poput "Iris" izgradio karijeru jednog od najvažnijih rock-glazbenika devedesetih.

John Rzeznik, legendarni frontmen benda Goo Goo Dolls, posljednjih je dana ponovno privukao pažnju javnosti nakon rijetkog obiteljskog pojavljivanja na dodjeli nagrada American Music Awards.

Glazbenik se na crvenom tepihu pojavio sa suprugom Melinom Gallo i njihovom devetogodišnjom kćeri Lilianom, pokazujući potpuno drugačiju stranu života od one koju su obožavatelji upoznali tijekom njegovih burnih rokerskih godina.

Iako danas djeluje smireno i orijentiran je obitelji, Rzeznikov život obilježili su tragedije, ovisnost i dug put prema stabilnosti.

Rođen je 5. prosinca 1965. u Buffalu u saveznoj državi New York, u radničkoj poljsko-američkoj obitelji. Njegovo prezime Rzeznik jasno otkriva poljske korijene, a odrastao je u strogoj katoličkoj sredini na istočnoj strani Buffala. Glazba je u njegov dom stigla vrlo rano – roditelji su mu bili glazbenici, a svirali su klarinet i flautu.

Djetinjstvo mu nije bilo lako. Ostao je bez oba roditelja prije nego što je postao punoljetan, zbog čega su ga odgajale starije sestre, a upravo je tada gitaru pretvorio u bijeg od tuge i nesigurnosti. Tijekom školovanja upoznao je Robbyja Takaca, s kojim je sredinom osamdesetih osnovao bend Goo Goo Dolls.

Bend je nastao 1986. godine i u početku je svirao sirovi punk rock pod snažnim utjecajem grupa poput The Clasha i The Replacementsa. Ime Goo Goo Dolls navodno su odabrali nasumično, prema igrački oglašenoj u jednom časopisu, jer su morali hitno prijaviti naziv benda za koncert.

Prve godine bile su teške i obilježene nastupima po malim klubovima, no tijekom devedesetih bend je počeo mijenjati zvuk prema melodičnijem alternativnom rocku. Pravi proboj dogodio se pjesmom "Name", a potom i globalnim megahitom "Iris" iz 1998., koji je postao jedna od najpoznatijih ljubavnih pjesama svih vremena zahvaljujući filmu "Grad anđela".

Osim "Iris", Goo Goo Dolls obilježili su devedesete i hitovima poput "Slide", "Black Balloon", "Here Is Gone", "Better Days" i "Broadway". Bend je prodao milijune albuma i postao jedan od najuspješnijih američkih rock-sastava tog razdoblja.

Rzeznik se okušao i izvan benda. Pisao je glazbu za filmove, a posebno su zapažene pjesme "I’m Still Here" i "Always Know Where You Are" iz Disneyjeva animiranog filma "Planet s blagom". Bio je i član žirija u glazbenim emisijama te surađivao s brojnim izvođačima.

No iza uspjeha skrivala se ozbiljna borba s alkoholizmom. Godinama je otvoreno govorio o tome kako je alkohol koristio kao način bijega od anksioznosti i emocionalnih trauma.

"Volio sam biti sam i pijan", priznao je jednom prilikom. Situacija je postala toliko ozbiljna da je ugrožavala i njegov privatni i profesionalni život.

Prekretnica se dogodila nakon što je upoznao Melinu Gallo, s kojom je u vezi od 2005., a vjenčali su se 2013. godine u Malibuu. Upravo nju često naziva osobom koja mu je pomogla pobijediti ovisnost i ponovno pronaći ravnotežu. Par je 2016. dobio kćer Lilianu, a Rzeznik danas često govori kako mu je očinstvo potpuno promijenilo pogled na život.

"Nikada nisam mislio da ću biti otac dok nisam postao trijezan", rekao je ranije za People.

Danas bend Goo Goo Dolls i dalje nastupa i objavljuje novu glazbu, a Rzeznik je ostao jedno od najprepoznatljivijih lica američkog alternativnog rocka. Iako su posljednjih godina fanovi često komentirali njegov promijenjeni izgled i nagađali o estetskim zahvatima, glazbenik se rijetko osvrće na takve komentare.

U 61. godini života John Rzeznik više nije buntovni roker iz devedesetih, nego glazbenik koji otvoreno govori o mentalnom zdravlju, ovisnosti i važnosti obitelji. A upravo njegovo nedavno pojavljivanje na AMA nagradama pokazalo je koliko mu danas znači ono što nekada nije imao — miran obiteljski život.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

