Velika nogometna večer u Zagrebu: Evo tko je sve stigao na dodjelu nagrada najboljim igračima!

Na svečanoj dodjeli nagrada HNL-a u Zagrebu Dinamo je dominirao s četiri priznanja, a Dion Drena Beljo i Mario Kovačević proglašeni su najboljim igračem i trenerom sezone.

Prije nego se hrvatska nogometna reprezentacija okupila kako bi započela pripreme za Svjetsko prvenstvo u lipnju i srpnju, nogometna sezona 2025./2026. u Hrvatskoj službeno je okončana dodjelama nagrada najboljim igračima.

U zagrebačkom Mozaik Event Centru u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza, održana je svečana dodjela nagrada Hrvatske nogometne lige, koja je okupila brojne nogometne zvijezde, trenere i uzvanike iz sportskog života.

Nikola Šafarić

Franko Kolić

Marijan Kustić

Na događanje su pristigli brojni poznati nogometaši i treneri, među kojima su bili Šimun Hrgović, Ante Rebić, Miha Zajc, Josip Mišić, Luka Stojković i Dion Drena Beljo.

Na događanju su bili i Iva Olivari te brojni drugi uzvanici iz sportskog i javnog života koje je predvodio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

Šimun Hrgović, Toni Silić i Ante Rebić

Josip Pavić

Marijan Kustić

Najviše nagrada otišlo je u redove hrvatskog prvaka Dinama, čak četiri, pri čemu dvije glavne za najboljeg igrača i trenera. Napadač Dinama Dion Drena Beljo izabran je za najboljeg igrača HNL-a za proteklu sezonu, dok je Dinamov strateg Mario Kovačević dobio nagradu za najboljeg trenera.

