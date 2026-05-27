Josip Dabro ponosno pokazao sina Pavu: ''Naša uloga je slikati se i nestati''

Josip Dabro na društvenim je mrežama podijelio fotografiju sa sinom Pavom povodom njegove mature, a pratitelje je nasmijao opisom u kojem je priznao da roditelji ipak nisu bili dovoljno ''cool'' za maturalnu zabavu.

Saborski zastupnik Josip Dabro na društvenim je mrežama podijelio rijedak obiteljski trenutak i pokazao sina Pavu, koji je ovih dana proslavio svoju maturu.

Uz fotografiju ispred Gimnazije Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, Dabro je na sebi svojstven način nasmijao pratitelje iskrenim opisom situacije.

''Naš maturant Pavo Dabro odlučio je da tata i mama Jelena Dabro nisu dovoljno 'cool' za maturalnu zabavu. Naša uloga je samo doći ispred Gimnazija M. A. Reljkovića Vinkovci slikati, diviti se i nestati'', napisao je Dabro uz fotografije na kojima je bila i njegova supruga Jelena te dodao:

''Ali dobro… barem ćemo imati fotografije kao dokaz da smo ga othranili do mature! Sva sreća pa smo imali svoga fotografa Maja Barbarić'', našalio se.

Josip Dabro Foto: Facebook

Na fotografiji ponosni roditelji poziraju uz sina maturanta, elegantno odjevenog u crno odijelo i kravatu, dok su brojni pratitelji u komentarima obitelji uputili čestitke i lijepe želje povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Objava je brzo privukla pažnju upravo zbog opuštenog tona kojim je Dabro opisao jedan od važnijih trenutaka u životu svog sina.

