Što se događa s licima slavnih muškaraca? Sve više frajera izgleda neprepoznatljivo

Sve više slavnih muškaraca posljednjih mjeseci izaziva šok među fanovima zbog drastično promijenjenog izgleda, a sada je poznati plastični kirurg otkrio što stoji iza tih transformacija. Prema njegovim riječima, estetski zahvati koji odlično funkcioniraju na ženama kod muškaraca često mogu potpuno promijeniti crte lica i učiniti ih gotovo neprepoznatljivima.

Posljednjih mjeseci društvene mreže i crveni tepisi puni su komentara o slavnim muškarcima koji izgledaju potpuno drugačije nego prije. Jim Carrey, Matthew McConaughey, Simon Cowell, Zac Efron i Adam Levine samo su neka od poznatih imena čije su promjene izgleda izazvale lavinu reakcija među fanovima.

Dok su jedni nagađali da je za njihove transformacije kriv nagli gubitak kilograma i popularni Ozempic, drugi su odmah posumnjali na estetske zahvate. Sada je poznati američki plastični kirurg Terry Dubrow, zvijezda emisije Botched, objasnio što se zapravo događa iza kulisa Hollywooda, piše Daily Mail.

Adam Levine Foto: Profimedia

Prema njegovim riječima, sve više muškaraca poseže za zahvatima koji su godinama bili popularni među ženama, no problem nastaje kada se isti estetski pristup primjenjuje na muško lice.

Dubrow tvrdi da je posebno riječ o zahvatu blefaroplastike, odnosno korekcije kapaka, kojim se uklanja višak kože oko očiju kako bi lice izgledalo svježije i odmornije. Zahvat je u Hollywoodu iznimno popularan jer nije toliko invazivan kao facelift, a oporavak je relativno brz, što slavnim osobama omogućuje brz povratak snimanjima i javnim događanjima.

No upravo taj zahvat, upozorava kirurg, može drastično promijeniti izgled muškarca.

“Blefaroplastika je jedan od estetskih zahvata koji može najviše feminizirati muško lice i potpuno promijeniti nečiji izgled”, objasnio je Dubrow. Dodao je kako je kod muškaraca dovoljno ukloniti tek nekoliko milimetara previše kože da lice počne izgledati neprirodno i “izmijenjeno”.

Upravo zato mnogi fanovi danas komentiraju kako pojedine zvijezde izgledaju zategnuto, neprepoznatljivo ili potpuno drugačije nego prije nekoliko godina.

Jim Carrey - 6 Foto: Profimedia

Kirurg smatra da ovakvi zahvati bolje funkcioniraju kod muškaraca koji prirodno imaju nježnije crte lica, dok kod izrazito muževnih lica promjene mogu djelovati previše naglašeno.

Posebno se posljednjih mjeseci komentirao izgled Jima Carreyja nakon jednog javnog pojavljivanja, kada su društvene mreže preplavile usporedbe njegovih starih i novih fotografija. Slične reakcije izazvao je i Matthew McConaughey nakon gala večere u New Yorku, gdje su mnogi primijetili da izgleda bitno drugačije nego ranije.

Zac Efron - 2 Foto: Profimedia

Dubrow upozorava i da posljedice pretjeranih estetskih zahvata mogu trajati godinama. Ako se pretjera s korekcijama, povratak prirodnijem izgledu vrlo je težak, a korektivni zahvati često su komplicirani i dugotrajni.

Na kraju je zaključio kako kirurzi koji postižu odlične rezultate kod ženskih zvijezda ne moraju nužno biti najbolji izbor za muškarce, posebno kada je riječ o slavnim osobama čiji je prepoznatljiv izgled velik dio njihova identiteta.

