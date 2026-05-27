Na kvizu osvanula izjava Maje Šuput o prekidu, reakcija Šime Eleza postala hit

Nakon što je Maja Šuput za Showbuzz.hr ekskluzivno potvrdila prekid njihove veze, Šime Elez sada je na Instagramu podijelio trenutak s kviza koji ga je dobro nasmijao. Naime, među pitanjima se našla upravo Majina izjava o prekidu, a Šime je cijelu situaciju okrenuo na humor i nasmijao pratitelje svojom reakcijom.

Naime, tijekom kviza na ekranu se pojavila upravo Majina izjava o prekidu, a zadatak je bio pogoditi o kome je riječ. Šimin prijatelj je u tom trenutku snimio svoju reakciju i cijelu situaciju podijelio na Instagram storyju uz opis:

“Ono kad te pogodi pitanje na kvizu''.

Šime Elez Foto: Instagram

Na fotografiji se vidi kako se smije i pokazuje prema ekranu na kojem je prikazana izjava:

''Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost'', odnosno dio Majine izjave kojom je za Showbuzz.hr potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj.

Šime Elez Foto: Instagram

Šimina objava brzo je privukla pažnju pratitelja upravo zbog načina na koji se našalio na vlastiti račun i cijelu situaciju oko prekida koji je velika vijest na domaćoj javnoj sceni.

Podsjetimo, vijest o prekidu Maje i Šime odjeknula je u domaćoj javnosti jer su tijekom veze često zajedno pojavljivali u javnosti i na društvenim mrežama, a mnogi su ih smatrali jednim od simpatičnijih domaćih parova.

