Frontmen popularnog benda otkrio svoj neobičan način života: "Nemam kuću već godinama"

Brent Smith otkrio je da već godinama nema vlastiti dom i živi po hotelima između turneja, dok mu je najveći prioritet vrijeme provedeno sa sinom i obitelji.

U vremenima kada mnogi glazbenici sele u što veće i raskošnije nekretnine bez da se pita cijena, jedan od njih izdvaja se po drugačijem načinu života

Frontmen popularnog rock benda Shinedown, Brent Smith, iznenadio je obožavatelje priznanjem da već godinama zapravo nema vlastiti dom.

Galerija 7 7 7 7 7

Brent Smith - 7 Foto: Profimedia

Brent Smith - 5 Foto: Profimedia

49-godišnji pjevač iz Knoxvillea u saveznoj državi Tennessee, u jednom intervjuu je otkrio kako od 2016. živi između hotela i turneja te sebe opisuje kao pravog nomada.

"Nemam kuću. Živim po hotelima praktički cijeli život, barem posljednjih 20 godina", iskreno je rekao Smith, dodajući kako je posljednju nekretninu koju je posjedovao prodao jer gotovo nikada nije boravio u njoj.

Kuću u Kaliforniji imao je od 2011. do 2016., no na kraju ju je prodao obitelji s četvero djece.

Brent Smith - 9 Foto: Profimedia

Brent Smith - 8 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Prepoznajete li tko je ovo? Član slavne obitelji izgleda potpuno neprepoznatljivo

"Nikada nisam bio doma i nije imalo smisla da stoji prazna", objasnio je.

Ipak, iako nema stalnu adresu, pjevač kaže da to ne doživljava kao problem jer mu je najvažnije biti uz svog 18-godišnjeg sina Lyrica koji živi na Floridi s majkom.

"Kad nisam na turneji, 90 posto vremena provodim sa sinom. Tada nisam rock zvijezda, nego samo tata", rekao je Smith, naglasivši kako sa sinovom majkom, svojom bivšom djevojkom koja je u međuvremenu pronašla drugog partnera, ima odličan odnos te da funkcioniraju kao velika spojena obitelj. Zajedno odgajaju sina, provode blagdane i trude se održati stabilno obiteljsko okruženje.

Smith je otkrio i kako njegov sin uopće nije impresioniran očevom slavom.

"Ne zanima ga što mu je tata u bendu. Fokusiran je na sport, školu i svoj život", rekao je kroz smijeh.

Brent Smith - 4 Foto: Profimedia

Brent Smith - 1 Foto: Afp

Pjevač Shinedowna, čiji novi album izlazi krajem svibnja, a od ranije je rock zajednici poznat po hitovima poput "Sound of Madness", "Second Chance", "Cut the Cord", "45" i "Simple Man", ranije je govorio i o svojim problemima s ovisnošću, priznajući da mu je upravo očinstvo spasilo život: "Moj sin me spasio od moje sebičnosti i ovisnosti. Imao sam sreće što sam ostao živ."

Iako njegov način života mnogima djeluje neobično, Smith tvrdi da mu luksuz i nekretnine nikada nisu bili prioritet te da je jedino mjesto koje smatra domom — tamo gdje mu je obitelj.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "I vi ste zumirali?" Žena koja danas postavlja trendove u tanga badiću skupila hrpu komentara

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Trbušnjaci J. Lo glavna su tema interneta, nitko ne vjeruje da ima 56 godina

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pismo iz mladosti otkrilo najveću želju princeze Diane: Jedna stvar uništila joj je snove

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda jedan od braće zvijezde Nove TV? Već s 27 godina ostvario je veliki uspjeh!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.