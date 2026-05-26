Kako izgleda jedan od braće zvijezde Nove TV? Već s 27 godina ostvario je veliki uspjeh!

Dok Jagoda Kumrić iščekuje rođenje drugog djeteta, njezin brat Marko Kumrić oženio je dugogodišnju partnericu Lauru.

Jagoda Kumrić odbrojava posljednje dane svoje druge trudnoće, no prije nego sa suprugom Konstantinom Haagom upozna bebu, u obitelj je primila još jednu članicu.

Njezin mlađi brat Marko nedavno se oženio za stomatologinju Lauru Jurinu, porijeklom s otoka Krka, s kojom je već pet godina u vezi. Međutim, mladi par nije otišao još na medeni mjesec, jer je 30-godišnji liječnik otputovao u Pariz kako bi prisustvovao kongresu liječnika.

Naime, završio je Medicinski fakultet 2020. godine, a već s 27 godina postao je najmlađi doktor znanosti među liječnicima u Hrvatskoj. Dobitnik je Dekanove i Rektorove nagrade te nagrade Sveučilišta u Splitu za najboljeg mladog znanstvenika. U znanstvenom radu fokusira se na kardiovaskularne bolesti, posebno hipertenziju, a trenutačno radi na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Splitu.

Ono što mnogi ne znaju jest i da je Marko uspješni džudaš, te da on i Jagoda imaju još jednog brata - Zlatka, koji je 2024. predstavljao Hrvatsku na Olimpijskim igrama. Međutim, njegov put u kategoriji do 100 kg zaustavljen je već u prvom kolu od Talijana Gennara Pirellija, a njegov trener kasnije je otkrio kako je tri dana uoči borbe imao temperaturu.

Uz sport, njegov najveći interes su i tri sina, a jedan od njih već je krenuo očevim stopama.

Braća Kumrić nemaju prilike često se boriti jedan protiv drugog, a jedna domaća međusobna borba, priznao je Zlatko, pripala je Marku.

"Ne mogu reći da je to bila prava borba. Da se nađemo na nekom međunarodnom turniru, e to bi bila prava tučnjava i tko bi izgubio, taj bi doma morao priznati da je izgubio, a ovako ne", kazao je Zlatko jednom prilikom za Večernji list.

