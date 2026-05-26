Razgovarali smo s legendarnim Slavenom Bilićem: Kako gleda na utjecaj društvenih mreža na djecu?

Otac petero djece, pravnik, trener, izbornik i bivši reprezentativac, Slaven Bilić navikao je razgovarati o sportu, bez obzira na to je li u ulozi gosta ili, u novije vrijeme, voditelja. Što misli o odgoju novih generacija sportaša, kako gleda na utjecaj društvenih mreža na djecu, a kako na utjecaj neimaštine na uspjeh, na splitskoj konferenciji Future Minds otkrio je našem Hariju Kočiću.

Danas se dosta govori o strahu od društvenih mreža, a zanimljivo, takav je strah prije 100 godina bio za knjige, prije 70 za televiziju ili radio…

Kako Slaven gleda danas na utjecaj društvenih mreža na mlade? Je li to stvarno ''kraj'' ili će to biti jednostavno drugačija generacija?

''To u biti nije ni bitna tema, to je glavna tema! Ne za djecu, nego ako ćemo biti sebični, za nas koji smo stariji jer kvalitet života ti donosi ova generacija koja su tvoja djeca, unuci… Nažalost, na ovo pitanje što si me pitao, ovo danas je, bar iz mog kuta gledanja, odavno prešlo neku mjeru da je to ok i puno je više negativnih nego pozitivnih stvari'', govori nam Slaven Bilić.

Što je ono što on primjećuje na nogometašima? Što ih odvaja od onog vremena kad ste vi krenuli?

''Da se razumijemo, ako ćemo gledat sve kroz Hajduka, i starijoj generaciji je Frane Matošić bio veća faca od Zlatka Vujovića, Zlatko Vujević od Bokšića i Bokšić od Livaje. To je ljudski. Svaka generacija voli svoju generaciju, jer je s njom proživjela i mladost i euforiju i ono idolopoklonstvo. Ali realno, doduše i oni su govorili realno (smijeh), ali pokušavam biti objektivan, ovoj generaciji ljudi fali lidera, fali onih nositelja, fali onih faca i karaktera. Ne nužno na pozitivan način, ne govorim ja o tehnici, fali tih koji preuzimaju odgovornost. To se vidi u svakoj sferi života pa tako i u nogometu'', smatra.

Netko će reći tetošimo svoju djecu, ne bi ih trebalo tetošiti, s druge strane kako da roditelj tom odoli?

''Ja sam prvi tu, neću reć podbacio, ali podbacujem. Ali se bar borim svaki dan pa nešto reagiram, nešto ne reagiram. Ja isto znam da je to loše, jer ti u biti što više odgađaš to sučeljavanje sa problemima u životu to će dijete sporije ili uopće neće… Limitirano će izrast u frajera ili žensku koja je u stanju nosit se sa svim što njega i nju apsolutno čeka. Nije to možda, to je milijardu posto! To te čeka! Ali, kako ja to gledam, a živio sam i vani i imam prijatelje s djecom, mi smo tu još uvijek dobri. Ja mislim da je tu Europa postala dosta troma i spora i umorna. Ja volim reć da što ideš desno na karti, istočnije, da su ljudi, ne bolji, ali su vrijednosti bolje'', smatra.

Slaven je završio fakultet, kao jedan od rijetkih sportaša koji je to uspio. Sport je, kao i život, brutalan. Treniraš dva puta na dan, godinama, i onda se ozlijediš i karijera je gotova. Ti si tad u nevjerojatno teškoj situaciji. Koju poruku možemo poslati mladima, vezano uz plan b?

''Znači, nažalost, sport je fantastičan, nema bolje stvari od sporta, ali profesionalni sport je ograničen i limitiran. Svi vide vrh piramide, svi vide Rakitića, Ibrahimovića, Janicu, Đokovića, Blanku, koga god… A ne vide puno onih koji su, nažalost, ostali dolje. A puno ima i vanjskih izazova, kad ti netko stalno govori, tvoj sin će bit, tvoj sin će bit… Iz interesa, možda i iz vjere, i tebi je kao roditelju… Pa koji otac ne bi volio da mu sin zaigra u Hajduka? Međutim, moj savjet je, ne smije se zanemarit škola'', smatra Bilić.

Čujemo često tezu, trebali su nam biti loši uvjeti za trening, kao moraju bit loši uvjeti da bi mi uspjeli… Ima i toga, ali to nam ne smije bit izlika da ne ulažemo u djecu i infrastrukturu?

''Naravno. Mi smo idealno tu. Mi smo nekako tu… Ja uvijek volim kroz njega… Znači, Luka Modrić. Luka Modrić, koliko god mu je bilo teško, a bilo mu je teško i izbjeglištvo i sve, ali on je imao i teren na kojem će trenirat, on je imao loptu, kopačke, jedne, i štitnike i podršku roditelja i drugih ljudi. Znači, on nije imao pet kopački ili pet štitnika, jer da je imao, ne bi zapamtio one Ronaldove o kojima priča… Ali on je imao taman za uspjeh, ostalo moraš sanjat i moraš se trudit. To su ti idealni uvjeti, ali nije nužno da su oni najekskluzivniji, ali oni su najoptimalniji za uspit'', zaključio je Bilić.

