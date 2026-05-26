John Malkovich postao zaštitno lice Hrvatske: U promovideu s ministrom sjedi na kavi!

Hrvatska turistička zajednica u novom promotivnom videu s Johnom Malkovichem i ministrom Tončijem Glavinom kroz priču o fjaki želi dodatno promovirati Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju na globalnom, posebno američkom tržištu.

Hrvatska turistička zajednica snimila je novi promotivni video kojim želi privući strane turiste kako bi došli u Lijepu našu. Ovoga puta iz HTZ-a su odlučili kako ne bi bilo loše u tome imati i pomoć velike svjetske zvijezde.

U pitanju je glumac John Malkovich, koji je početkom svibnja boravio u Hrvatskoj, a u sklopu tog posjeta je dobio hrvatsko državljanstvo. Povodom toga, objavljena je kratka najava novog videa, u čijoj izradi je važnu ulogu imao i Pete Radovich, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena.

Ovo je četvrta suradnja između Malkovicha i Radovicha, čiji su prethodni zajednički projekti osvojili niz prestižnih nagrada u televizijskoj i marketinškoj industriji, uključujući pet nagrada Emmy, pet Cannes Lionsa i osam Clio nagrada.

Zajedno s cijenjenim holivudskim glumcem, koji vuče porijeklo iz Ozlja, glavnu ulogu je imao i ministar turizma Tonči Glavina, s kojim je pio kavu u centru Splita.

"Novi promotivni video HTZ-a predstavljat će dodatni iskorak u promociji i pozicioniranju Hrvatske kao atraktivne, autentične i globalno prepoznatljive turističke destinacije, a snimanje videa održalo se na brojnim lokacijama diljem Hrvatske", stoji u objavi HTZ-a.

"Tonči, ne znam što da ti kažem, sjedimo ovdje već satima. Ništa nismo radili danas. Što se događa?", pita slavni glumac ministra, a ovaj mu odgovara: "John, sad si u Hrvatskoj. Moraš naučiti jednu riječ."

Na Malkovichevo pitanje ministar Glavnia otkrio mu je: "Da, to se zove fjaka", nakon čega se u videu počinju izmjenjivati kadrovi glumca na različitim hrvatskim turističkim lokacijama.

Objava cijelog videa, navode iz HTZ-a, održat će se neposredno uoči Svjetskog prvenstva u nogometu, s posebnim fokusom na američko tržište, gdje se i odvija najveće svjetsko nogometno natjecanje.

U sklopu posjeta Hrvatskoj boravio je i u Malom Lošinju.

