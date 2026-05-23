Kako je počela ljubavna priča Sandre i Edisa Elkasevića? Upoznala ga je s 15 godina

Sandra i Edis Elkasević danas zajedno dijele i privatni i poslovni život, a njihova ljubavna priča traje više od desetljeća.

Hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je sportsku javnost objavom da se tijekom 2026. godine neće natjecati.

Nakon te odluke u središtu pažnje našao se i njezin privatni život te ljubavna priča sa suprugom Edisom Elkasevićem.

Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo 2023. godine i s uzvanicima su dočekali 2024.

Prije vjenčanja bili su u vezi više od 10 godina, a ovaj par dijeli i privatni i poslovni život. Bivši atletičar Edis Sandrin je trener od 2013. godine, a upoznali su se kada je ona imala 15 godina. U ljubavnu vezu uplovili su nekoliko godina kasnije.

''S 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato. Počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš s 22 godine nositi sa olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna, ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partyjao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kako ti odrastaš. On me zna i najbolju, i najgoru'', ispričala je jednom prilikom Sandra u IN magazinu.

Tada je otkrila i tajnu njihove dugovječnosti.

''Što on ne osuđuje ni najbolju, ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, on nikad neće napadati, on uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i van terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke zato nas dvoje idemo naprijed'', rekla je.

''Glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga, a to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost'', istaknula je tada Sandra.

Početkom ove godine Sandra je za IN magazin otkrila i razmišlja li o proširenju obitelji.

''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome, ja se nadam da ću jednog dana biti majka i da smo na dobrom putu, najvažnije je da se mi dobro slažemo, a Edis će sigurno biti dobar tata. Možda u skorije vrijeme, kako Bog odluči tako će biti''.

