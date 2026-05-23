Kći Nives Celzijus spremna je za novo životno poglavlje, emocije su preplavile mreže

Norijada je i ove godine pretvorila zagrebačke ulice u veliku pozornicu ispunjenu pjesmom, bakljama i slavljem maturanata. Među njima bila je i Taisha Drpić, a jedan trenutak koji je podijelila njezina mama Nives Celzijus posebno je raznježio pratitelje.

Diljem Hrvatske u petak je bila norijada, a među maturantima koji su obilježili kraj srednjoškolskog obrazovanja bila je i Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dina Drpića.

Taisha je na društvenim mrežama pokazala djelić atmosfere iz centra Zagreba, gdje su se maturanti okupili uz pjesmu, baklje i veliko slavlje povodom završetka škole.

Taisha Drpić na Instagramu Foto: Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

Koliko su majka i kći povezane, pokazala je i mama Nives, koja je na Instagramu podijelila trenutak kada ju je Taisha nazvala putem videopoziva.

Pogledaji ovo Nekad i sad Iznenadna smrt Denisa iz Večernje škole shrvala je javnost, ostavio je neizbrisiv trag

''Nemre bez mamice'', našalila se Nives uz objavu koja je nasmijala pratitelje.

Nives Celzijus na Instagramu Foto: Instagram

Vesela atmosfera, emocije i slavlje obilježili su dan koji će brojni maturanti još dugo pamtiti.

Taisha Drpić - 6 Foto: Taisha Drpić/Instagram

Nives Celzijus sa kćeri - 1 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Rasprodane ulaznice za Thompsonov koncert u Zaprešiću, sve je nestalo u nekoliko sati!

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Tko je Laila Hasanović?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sjećate se ove Filipinke s međimurskom adresom? Njezin talent stigao je i do predsjednika Milanovića

Pogledaji ovo Nekad i sad Život omiljenog negativca iz telenovela bio je jednako dramatičan kao njegove uloge