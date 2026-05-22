Tko je Laila Hasanović?

Laila Hasanović, atraktivna Dankinja bosanskohercegovačkih korijena, privukla je pažnju tijekom boravka u Cannesu, gdje su je fotografi snimili dok je uživala na plaži s prijateljima. U tamnom bikiniju pokazala je besprijekornu liniju, a ranije se pojavila i na crvenom tepihu poznatog filmskog festivala.

Paparazzi su je uhvatili i pri dolasku na plažu, kada je nosila crni top i kratku bijelu suknju.

Veza s talijanskim tenisačem Jannikom Sinnerom, jednim od najvećih imena svjetskog tenisa, postala je tema medija prošle godine nakon što se Laila pojavila na nekoliko njegovih mečeva. Njihovu je romansu Sinner potvrdio nakon osvajanja Vienna Opena u listopadu, iako tada nije izgovorio njezino ime. Ipak, kamere su zabilježile kako sjedi uz njegove roditelje na tribinama.

"Hvala vam puno na podršci. Ponekad nije lako razumjeti me, ali hvala vam svima što ste uložili trud. Svima ovdje, obitelji, mojoj djevojci, prijateljima. Cijelom mom timu, a i onima koji gledaju kod kuće. Hvala vam puno na podršci", rekao je.

Unatoč interesu javnosti, par svoju vezu i dalje drži podalje od društvenih mreža te rijetko dijele zajedničke trenutke.

Laila je poznata danska influencerica i model s više od 400 tisuća pratitelja na Instagramu. Modnim svijetom počela se baviti još kao tinejdžerica, sa samo 13 godina. Iako je odrasla u Danskoj, podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine, točnije iz Srebrenice, odakle dolaze njezini roditelji. O svom izgledu i podrijetlu ranije je i sama govorila.

"Ako mene pitate, ne izgledam kao tipična Bosanka. Mislim da izgledam više skandinavski, ali nemam skandinavske krvi. To je malo smiješno jer uopće ne ličim na svoje roditelje", rekla je jednom prilikom.

Tijekom karijere surađivala je s poznatim modnim imenima poput brendova The Garment i OpéraSPORT, a bila je angažirana i u kampanjama za Armani Beauty.

Prije veze sa Sinnerom ljubila je Micka Schumachera, sina legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera. Njihova je veza navodno trajala tri godine, sve do prekida u travnju 2025. godine, pa je mnoge iznenadilo koliko se brzo nakon toga pojavila uz talijanskog tenisača.

Osim mode, Laila je velika zaljubljenica u putovanja koja redovito dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu i YouTubeu. Sa Sinnerom je već viđena na nekoliko važnih događanja diljem svijeta, među kojima su Nitto ATP Finale u Italiji i Velika nagrada Abu Dhabija održana u prosincu.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



