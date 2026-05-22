Latino zavodnik tiha je patnja milijuna žena, ali njegovo srce osvojila je arhitektica

Latino superstar Maluma godinama je slovio kao jedan od najvećih zavodnika svjetske glazbene scene, no iza imidža ''bad boya'' danas se krije potpuno drugačiji čovjek.

Kada se prije desetak godina pojavio na latino sceni, Maluma je bio simbol modernog reggaetona — tetovirani zavodnik s hitovima koji su rušili YouTube rekorde i milijunima obožavateljica diljem svijeta.

Danas, međutim, iza imena Maluma stoji potpuno drugačiji čovjek. Juan Luis Londoño Arias, kako mu je pravo ime, posljednjih godina otvoreno govori da mu je obitelj postala važnija od slave, a nakon rođenja kćeri Paris priznaje da ga je očinstvo potpuno promijenilo.

Maluma je rođen 28. siječnja 1994. u Medellínu u Kolumbiji. Odrastao je u običnoj obitelji uz roditelje Marlli Arias i Luisa Londoña te stariju sestru Manuelu. Malo tko zna da je prije glazbe njegova najveća ljubav bio nogomet. Kao dječak trenirao je ozbiljno i igrao za mlađe kategorije klubova Atlético Nacional i La Equidad, a mnogi su vjerovali da bi mogao završiti kao profesionalni nogometaš.

Ipak, glazba je pobijedila. Već sa 15 godina napisao je svoju prvu pjesmu ''No Quiero'', a upravo mu je stric platio prvo profesionalno snimanje u studiju kao rođendanski poklon. Producenti su odmah prepoznali potencijal mladog Kolumbijca i predložili mu da uzme umjetničko ime koje će se lako pamtiti. Tako je nastao Maluma — kombinacija prvih slogova imena njegove majke Marlli, oca Luisa i sestre Manuele.

Prvi album ''Magia'' objavio je 2012., no prava eksplozija popularnosti dogodila se nekoliko godina kasnije s albumom ''Pretty Boy, Dirty Boy''. Upravo tada Maluma postaje jedno od najvećih imena latino glazbe. Hitovi poput ''Borró Cassette'', ''El Perdedor'', ''Felices los 4'' i ''Corazón'' pretvorili su ga u globalnu zvijezdu, a njegovi spotovi broje milijarde pregleda.

Posebnu pažnju privukla je njegova suradnja sa Shakirom na pjesmi ''Chantaje'', ali i duet s Madonnom ''Medellín'', kojim je dokazao da je prešao granice latino tržišta i postao međunarodna zvijezda. Kasnije je surađivao i s Jennifer Lopez, The Weekndom, Rickyjem Martinom, J Balvinom i brojnim drugim glazbenim imenima.

Njegov veliki hit ''Hawái'' iz 2020. postao je jedna od najuspješnijih latino pjesama desetljeća, a remix s The Weekndom dodatno ga je lansirao na američko tržište.

Godinama je Maluma slovio kao jedan od najvećih latino zavodnika. Mediji su ga povezivali s brojnim ljepoticama, a najpoznatija javna veza bila mu je s kubansko-hrvatskom manekenkom Natalijom Barulich, s kojom je bio od 2018. do 2019. godine. Njihova romansa bila je vrlo eksponirana, no završila je prilično burno.

Nakon toga u njegov život ulazi Susana Gómez, kolumbijska arhitektica koja se od početka trudila ostati daleko od reflektora. Upravo je ta normalnost, kako je Maluma kasnije govorio, bila ono što ga je osvojilo. Njihova veza započela je 2020. godine, a fanovi su brzo primijetili koliko je pjevač postao smireniji i emotivniji otkad je s njom.

U listopadu 2023. Maluma je tijekom koncerta otkrio da on i Susana čekaju prvo dijete, a u ožujku 2024. rodila se njihova kći Paris. Pjevač je tada javno priznao da mu je to bio najemotivniji trenutak života.

Od tada često govori da više ne razmišlja samo kao glazbena zvijezda nego kao otac. U intervjuima je otkrio da sada ustaje rano, trenira, puno više pazi na zdravlje i želi biti uzor svojoj djeci.

Maluma je također otvoreno progovorio o anksioznosti i napadima panike koje je imao nakon što je postao otac, priznajući da mu je trebalo vremena da se mentalno prilagodi potpuno novom životu. Posljednjih mjeseci često ističe da se ponovno povezao sa svojim pravim identitetom — Juan Luisom — čovjekom iz Medellína koji je prije svega obiteljski tip.

Prije nekoliko dana Maluma je ponovno raznježio fanove kada je objavio da on i Susana čekaju drugo dijete. Vijest su podijelili na Majčin dan emotivnom fotografijom na kojoj zajedno s kćeri Paris ljube Susanin trudnički trbuh.

Iako u početku nisu željeli otkriti spol bebe, strani mediji prenose da par navodno očekuje dječaka. Fanovi su odmah primijetili plavo srce koje je Maluma stavio uz objavu, a kasnije su pojedini izvori tvrdili da je pjevač navodno potvrdio kako stiže sin.

Zanimljivo je da je Maluma nedavno izjavio kako bi volio imati između troje i petero djece, te da se danas osjeća sretnije nego ikad prije.

Iako je karijeru izgradio na imidžu pretty boya i latino zavodnika, Maluma danas sve više pokazuje svoju nježniju i obiteljsku stranu.

Dok i dalje puni dvorane i objavljuje hitove, čini se da mu najveća sreća više nisu rekordi ni slava — nego miran život sa Susanom i djecom u Medellínu.

