Rijetki prisni trenuci Grše i supruge, uzbuđenje je teško sakrio zbog velikog pothvata

Na otvorenju produkcijske kuće Grše, najveću pažnju ipak je privukla njegova supruga Rafaela, s kojom se reper rijetko pojavljuje u ovako prisnim i emotivnim trenucima u javnosti

Jedan od najpopularnijih domaćih repera, Grše, službeno je otvorio vrata svog novog studija i produkcijske kuće Blockstar, a veliko slavlje okupilo je brojne prijatelje, suradnike i poznata lica regionalne glazbene scene u Splitu.

Atmosfera na otvorenju bila je izuzetno emotivna i energična – uz glazbu, druženje i slavlje, posebno su se izdvojili trenuci u kojima je Grše pozirao sa suprugom Rafaelom, koju inače rijetko pokazuje u javnosti.

Grše sa suprugom Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Grše sa suprugom Foto: Zvonimir Barisin

Omiljeni reper, koji za jesen sprema koncert u zagrebačkoj Areni, za IN magazin je poručio kako se Rafaela i njihova djeca rijetko pojavljuju u javnosti jer, kako kaže, želi ih zaštititi od svega što nosi popularnost.

Grše otvorio produkcijsku kuću Foto: Zvonimir Barisin

"Taj dio javnog života meni još nekako nije normalan i želim njih zaštititi od toga. Jako je teško biti javna osoba i imati obitelj. Meni je, iskreno, iz srca sve na stranu – i glazba i uspjeh – ne mogu se mjeriti s tim da meni dite jednog dana kaže da sam dobar otac, da sam bija dobar otac i da je ponosno na mene. To mi je najviši uspjeh u životu", kazao je Grše.

Inače, Rafaela i Grše imaju dva sina, Gabriela i Frana.

''Mislim da Split i mladi talenti iz okolice zaslužuju prostor i uvjete u kojima mogu raditi i razvijati se bez da prolaze sve ono kroz što smo mi morali na početku. Želja mi je okupiti dobar tim ljudi, prenijeti im iskustvo i olakšati im put da se mogu fokusirati na glazbu, a ne na prepreke. Ako u tome uspijem pomoći, to mi je najveći uspjeh'', rekao je o novom studiju.

Osim novog poslovnog poglavlja, glazbenika ove jeseni očekuje i najveći koncert karijere u zagrebačkoj Areni. Spektakl je zakazan za 24. listopada, a Grše priznaje kako ga i dalje doživljava pomalo nestvarnim.

''Jako smo uzbuđeni i svakodnevno se pripremamo da koncert bude na vrhunskoj razini i nešto posebno za ovaj žanr glazbe'', rekao je Grše, a ulaznice za koncert dostupne su putem sustava upad.hr.

Na otvorenju novog studija podršku su mu pružili brojni prijatelji i kolege s domaće scene, među kojima su bili Domenica, Tonči Huljić, Krešo Bengalka, Vojko V i Žuvi.

''Ostala sam bez teksta kada sam ušla u studio. Drago mi je da je Split dobio ovakvo mjesto za glazbu i snimanje pjesama. Čestitam Grši i cijeloj njegovoj ekipi, sretna sam zbog njih'', rekla je Domenica.

''Jasno je koliko je splitska scena jaka i koliko ovdje postoji talentiranih mladih ljudi. Zato je važno da imaju prostor u kojem se mogu okupljati, stvarati i razvijati svoje ideje'', poručio je Huljić.

