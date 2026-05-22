Marijana Mikulić o udaji s 23 godine: ''Čemu čekati? Vidjela sam se s njim''

U iskrenom razgovoru za podcast Nema Labavo by IN Magazin, Marijana Mikulić otvorila je temu rane udaje i priznala kako je već u mladim godinama znala da je pronašla osobu s kojom želi provesti život. Ekskluzivno je otkrila kako su joj iskustva iz mladosti pomogla da prepozna pravu ljubav te zašto nikada nije požalila što se udala s 23 godine.

Ekskluzivno u podcastu Nema Labavo by IN Magazin, Marijana Mikulić otvoreno je progovorila o jednoj od odluka koja je obilježila njezin život – udaji s tek 23 godine. Iako su mnogi smatrali da je bila vrlo mlada za brak, glumica priznaje kako nikada nije dvojila da je njezin suprug upravo - onaj pravi.

''Na vrijeme sam krenula. Izlazila sam i ludovala, bila sam mlada...“, iskreno je ispričala Marijana, dodajući kako su je roditelji pokušavali usmjeravati i paziti koliko su mogli, ali su joj ipak dali dovoljno slobode da sama prođe iskustva koja je trebala.

Kaže kako je prošla faze izlazaka i mladenačkog ludovanja te da joj je upravo to pomoglo da shvati što želi od života. Kada je upoznala svog supruga, osjećaj je bio potpuno drugačiji.

''Naišao je on i nekako vidjela sam u tome nešto što... mogla sam se vidjeti s njim, da se udam za njega i da imam djecu s njim. I evo, zašto ne, čemu onda čekati? Draže mi je da je tako“, objasnila je Marijana u podcastu.

Njena priča pokazuje kako godine nisu presudne kada znaš što želiš i kada uz nekoga osjetiš sigurnost, ljubav i zajedničku budućnost.

Cijeli podcast u nastavku: Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku: ''Bila sam na rubu svega''