Marijana Mikulić ekskluzivno progovorila o razdoblju krize u braku: ''Je l’ idemo mi dalje ili ne?''

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Marijana Mikulić otvorila je dušu i iskreno progovorila o jednom od najtežih razdoblja u svom braku. Bez uljepšavanja je priznala kako su ona i suprug prošli kroz velike izazove, ali i ponovno pronalaženje jedno drugoga.

U novoj epizodi podcasta ''Nema labavo by IN magazin'' gošća je bila Marijana Mikulić, koja je otvoreno i ekskluzivno progovorila o odnosu sa suprugom i izazovima kroz koje su prolazili kao par. Iskreno je priznala kako je u jednom trenutku osjetila da više ne može sama nositi sav teret svakodnevice i obitelji.

Galerija 2 2 2 2 2

''Ja sam bila ta koja je sve vukla i jednostavno sam ja u jednom trenu shvatila – pa nemam ni ja više snage vući sve, mene, tebe, djecu, kuću, puno. Daj ono malo''.

Priznala je i kako je posebno teško bilo razdoblje kada je njezin suprug otišao u Njemačku, što je dodatno stavilo njihov odnos na kušnju.

''I to nas je nekako baš... I kad je on otišao u Njemačku, baš je bilo preteško, ali nakon toga smo se nekako, ono, sjeli smo, skupili se kao – je l’ idemo mi dalje ili ne idemo''.

Dodaje kako su tada odlučili otvoreno razgovarati o budućnosti i pokušati ponovno pronaći jedno drugo.

''Ako idemo, i kako ćemo? Strategija? Idemo, dejtovi ponovno. Što ćemo? Idemo nas dvoje sami, izlasci...''

Na kraju je zaključila kako ih je upravo to teško razdoblje dodatno povezalo.

''I nekako nas je to, kako smo se polomili, tako da imamo osjećaj da smo izašli jači iz svega toga'', ispričala nam je Marijana Mikulić.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gostu u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.