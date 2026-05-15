U showu Nove TV rekreirao legendarni Brenin pad: ''Ovakvih Brena još nije bilo!''

David Amaro potpuno je osvojio studio showa Tvoje lice zvuči poznato transformacijom koja je spojila humor, energiju i prepoznatljivi duh Lepe Brene. Publika je tijekom cijelog nastupa glasno reagirala, a posebno oduševljenje izazvao je trenutak kada je na sceni rekreirao jedan od najpoznatijih Breninih trenutaka iz karijere.

Pravi show i potpuni kaos zavladali su pozornicom Tvoje lice zvuči poznato kada je David Amaro utjelovio Lepu Brenu i izveo hit ''Boli me uvo za sve''.

Uz prepoznatljivu energiju, humor i spektakularan nastup, David je nasmijao publiku i žiri, a dodatno je oduševio trenutkom kada je tijekom pada rekreirao legendarni Brenin udarac nogom u glavu, što je izazvalo salve smijeha u studiju.

Enis Bešlagić nije skrivao koliko ga je zabavio cijeli nastup.

''Ovo ‘Boli me uvo za sve’, ti si to baš opravdao svojim imenom, kao Amaro, konta – sad ću ja Brenu iskarikirati, jer ovo je za mene više bilo: idemo sad na najjače da napravimo atmosferu. I zaista si danas napravio najjaču atmosferu ti kao Amaro s Brenom. Ja Brenu od tebe nisam mogao odvojiti. Ovakvih Brena još nije bilo, Brena bi ubila za ovakve noge'', primijetio je Enis.

Mario Roth kroz šalu je komentirao koliko je Davidova verzija Brene bila energična i pomaknuta.

David Amaro kao Lepa Brena Foto: Nova TV

''Slažem se. Ne znam, gospođo Breno, što ste radili u backstageu, ali po nastupu čini mi se da ste gurali prste u utičnicu malo, malo ste se igrali sa strujom. Bila je to malo prenaglašena Brena, ali bilo je užasno zanimljivo i užasno simpatično. Ona ima taj spoj narodnjačkog pjevanja s pop prizvukom, ima izrazitu karizmu, zato je bila i velika zvijezda. Evo, ja ti se zahvaljujem što si me nasmijao večeras, i ovaj pad – to je bio dio koreografije'', našalio se Mario.

Martina Stjepanović Meter istaknula je kako je David donio upravo ono što publika od ove emisije očekuje – zabavu i pravi scenski spektakl.

''Ovo je upravo ono što volimo u ovoj emisiji, a to je show. Bio si toliko zabavan, jer Brena nije samo glas, ona je i ta energija, i stav i pokret, i taj kontakt s publikom. Energija tvoja je bila posvuda, tako da je bilo kao da se svi zajedno zabavljamo s tobom'', komentirala je Martina Stjepanović Meter.

Goran Navojec posebno je pohvalio način na koji je David balansirao između humora i same imitacije.

''Ti si danas napravio nešto vrlo posebno, vrlo unikatno, vrlo vrijedno. Ti si iskreno stajao u jednom duhovitom odnosu prema svom zadatku, jako lijepo si imitirao iako je sve išlo prema tome da bude zabavno i da bude show, ali si ti unutra na trenutke zaista prepoznavao tu divu. Uopće tvoj nastup nije bio bezazlen, bio si fantastičan'', zaključio je Navojec.

