''Ti si bedem glumišta na ovoj sceni!'' Lovro Juraga dobio jedan od najvećih komplimenata u našem showu

Još jednom je Lovro Juraga dokazao koliko se lako transformira u potpuno različite glazbene ikone i pritom zadržava vlastitu scensku sigurnost. Njegova verzija slavne Cher u showu Tvoje lice zvuči poznato donijela je spoj glamura, moćnog nastupa i vokalne zahtjevnosti, a žiri ga je nagradio nizom velikih komplimenata.

Goran Navojec pohvalio je način na koji je Lovro izvukao maksimum iz zahtjevne transformacije.

''Ti si bio fantastičan, kao što si uvijek fantastičan. Što god si iz ovog mogao izvući, ti si to izvukao, čestitam'', bio je Navojčev komentar.

Martina Stjepanović Meter posebno je istaknula njegovu scensku pojavu i sigurnost tijekom nastupa.

Lovro Juraga kao Cher Foto: Nova TV

''Bio si sjajan baš poput ovih tvojih šljokica na očima. Ti si bio maestralan'', nadovezala se Martina Stjepanović Meter svojim komentarom.

Mario Roth objasnio je koliko je zapravo teško imitirati Cher, upravo zbog njezine specifične boje glasa.

''Dobiti imitaciju Cher i kao muški vokal i kao ženski vrlo je teško, zato što Cher ima tu jednu jedinstvenu farbu. Ono što nju krasi je ta njezina boja koja u nekim baladama može zvučati mekano i nježno, dok u brzim pjesmama zvuči moćno, a meni je ova tvoja izvedba bila super'', komentirao je Roth.

Enis Bešlagić zaključio je kako je Lovro tijekom cijele sezone pokazao iznimnu širinu talenta i postao jedan od miljenika publike.

''Lovro, ti si sigurno miljenik publike, bedem glumišta ovdje na sceni koje nas predstavljaš u najboljem svjetlu. Zaista si pokazao jednu široku lepezu svog talenta koji imaš'', zaključio je Enis.

