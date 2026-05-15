Zahtjevan zadatak! Pogledajte prizore zbog kojih se Mario Roth preznojavao tijekom emisije

Imitirati člana žirija pred njegovim očima nije nimalo lak zadatak, no Iva Ajduković uspjela je nasmijati i publiku i same komentatore showa Tvoje lice zvuči poznato. Posebno emotivno cijelu izvedbu doživio je Mario Roth, koji tijekom nastupa nije skrivao tremu i oduševljenje načinom na koji ga je Iva prenijela na pozornicu.

U najnovijoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato Iva Ajduković našla se pred posebno zahtjevnim zadatkom – utjelovila je člana žirija Marija Rotha, i to pred njim samim. Nastup je izazvao veliku pažnju u studiju, a Mario nije skrivao koliko je bio nervozan dok je gledao vlastitu imitaciju.

''Znojim se'', govorio je Roth tijekom nastupa, priznajući da mu je cijela situacija bila pomalo stresna.

''Mogu samo reći da sam se užasno preznojio. Dok nisi izašla na binu, imao sam malo treme umjesto tebe. Mislim da nisam mogao dobiti bolju imitatoricu od tebe. Znam da ti je bila velika odgovornost, gledam te i mislim si pa nisam ja tako loš“, zaključio je Mario kroz smijeh.

Iva Ajduković, Mario Roth, Enis Bešlagić Foto: Nova TV

Goran Navojec posebno je pohvalio Ivinu preciznost u imitaciji i detalje koje je uspjela prenijeti na scenu.

''Točno je bilo glazbeno, imitirala si briljantno, čak je i maska pomogla. Tvoje držanje je bilo ono što bi se u narodu reklo – pljunuti Mario Roth, čestitam ti'', primijetio je Navojec.

Martina Stjepanović Meter istaknula je koliko je zahtjevno nastupati pred osobom koju imitiraš.

Iva Ajduković kao Mario Roth Foto: Nova TV

''Ja ću samo reći – što je bolje od Marija Rotha? Dva Marija Rotha! Mario se zbilja preznojavao i bio u tremi. Ne znam kakav je tebi bio osjećaj na pozornici par metara nastupati od samog autora pjesme“, komentirala je Martina.

Enis Bešlagić u svom je stilu dao jedan od najduhovitijih komentara večeri, ali i ozbiljno pohvalio Marijeve glazbene kvalitete koje je Iva uspjela prenijeti.

Iva Ajduković kao Mario Roth Foto: Nova TV

''Ja ću sad reći komentar koji je izostao večeras na ovu imitaciju, zato što doktorska disertacija nije mogla reći ono što bi željela o Mariju Rothu, pa ću ja preuzeti tu rečenicu koju sam spremio. Mario Roth, draga Iva, posjeduje izražajnu, toplu boju glasa i sigurnu interpretaciju uz prirodnu emociju koja publiku odmah povezuje s pjesmom. Njegove pjevačke kvalitete odlikuju se stabilnom tehnikom, osjećajem za dinamiku i sposobnošću da svakoj izvedbi da osobni pečat“, poručio je Enis.

