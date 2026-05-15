Otkazan je veliki domoljubni spektakl koji se trebao održati u Dugopolju!

Domoljubni koncert ''Domu mom'', koji je trebao okupiti publiku u Dugopolju, službeno je otkazan, a organizatori su objasnili kako su zbog financijskih izazova odlučili projekt privremeno staviti na pauzu.

Organizatori su se oglasili službenim priopćenjem u kojem su potvrdili kako projekt odlazi na privremenu pauzu zbog financijskih razloga.

Foto: Damir Krajac / CROPIX

''Nakon mnogo promišljanja i razgovora, donijeli smo tešku odluku da projekt ''Domu mom'' u 2026. godini stavimo u pauzu te nećemo održati planirani koncert u Dugopolju. Razlog je prije svega velika financijska odgovornost koju ovakav događaj nosi'', poručili su organizatori na službenoj stranici.

Istaknuli su kako trenutačni interes publike nije dovoljan da bi se upustili u organizacijski i financijski rizik.

Foto: Damir Krajac / CROPIX

''Trenutačna zainteresiranost publike, nažalost, ne daje sigurnost da možemo ući u taj rizik mirne savjesti. Nije nam bilo lako donijeti ovu odluku, jer znamo koliko je ''Domu mom'' više od koncerta, on je domoljubna pjesma srca. Moramo stati na vrijeme i mudro planirati dalje'', dodali su.

Ipak, organizatori naglašavaju kako ovo nije konačan kraj projekta te vjeruju u njegov povratak već iduće godine.

Foto: Damir Krajac / CROPIX

''Vjerujem da ćemo se ponovno okupiti i snažno vratiti u 2027. godini. Za povrat novca treba se kontaktirati Entrio'', stoji u objavi.

