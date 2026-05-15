Žene su zbog Ivana Zaka smišljale razne ulete, a ovi su ga posebno iznenadili!

Ivan Zak tijekom godina stekao je titulu miljenika žena, a sada je otkrio i kakve je sve neobične ulete doživio zbog obožavateljica. Progovorio je i o novom albumu, estradnim etiketama te privatnom životu.

Novi album, usponi i padovi karijere, estradne etikete, ali i privatni život koji godinama uspješno skriva od javnosti - sve su to teme kojih se Ivan Zak dotaknuo gostujući u emisiji SHOWtime na Happy FM-u kod voditelja Ive Šarića.

"Moram reći da od albuma 'Nostalgija' očekujem puno jer je stvarno raznovrstan. Izvlačio sam pjesme koje sam radio posljednjih petnaest ili šesnaest godina kako bih sastavio album koji neće biti dosadan, koji će imati svega, a da opet ostane moj. Mislim da će posebno zanimljiva biti pjesma 'Nostalgija', čiji naslov uopće ne opravdava zvuk pjesme. Radujem se promociji i koncertu 16. svibnja u Zagrebu", kaže.

U razgovoru se dotaknuo i razdoblja nakon velikih uspjeha te koncerta u Areni Zagreb 2017. godine, priznajući kako je tada uslijedila faza u kojoj njegove pjesme više nisu postajale veliki hitovi kao ranije.

"Nakon Arene Zagreb 2017. godine nekako se potrefilo da su sve pjesme koje sam radio dolazile do određene granice, ali nijedna nije preskočila da postane hit kao neke prije. To je razdoblje na koje naiđe svaki pjevač. Upravo se tada vidi tko je najjači i hoćeš li se povući ili nastaviti dalje. Ja sam cijelo vrijeme nastupao i imao sam sreću što sam imao publiku od prije, kao i menadžere i organizatore koji su me zvali. Tih godina imao sam možda manje koncerata, ali su bili stvarno izvrsni", govori.

Progovorio je i o svojoj eri turbofolka.

"Bilo je dosta etiketiranja i mnogi su me dugo gledali kroz te naočale. Ali nije mi žao. S jedne strane možda jesam nešto izgubio, ali puno više sam dobio. Kad provociraš, bilo zvukom ili nekim potezima, postaješ traženiji i imaš puno više nastupa. Turbofolk mi je donio puno toga, zapravo mi je donio karijeru", iskreno će.

Tijekom karijere su ga prozvali i miljenikom žena, a jedan ulet će posebno pamtiti.

"Najjači ulet bio mi je kad mi se jedna cura predstavila kao glazbena menadžerica, ali sam vrlo brzo shvatio da nema nikakve veze s tim poslom. Bilo je i situacija da su ljudi došli u studio pod izlikom da žele kupiti mikrofon. Vidjeli su moj studijski mikrofon na nekom oglasu, prepoznali da je riječ o mom studiju i javili se kao zainteresirani kupci samo kako bi došli do mene. Kad su stigli, odmah sam vidio da nemaju nikakve veze s glazbom", kroz smijeh je ispričao.

Svoj je privatni život oduvijek krio kao zmija noge.

"Nisam jedan od onih pjevača koji pune medijske stupce i naslovnice svojim privatnim životom jer, da sam to htio, onda bih to i radio. Privatni život uvijek držim za sebe i tako će ostati i dalje jer smatram da reklamu sebi i svojoj glazbi ne trebam raditi preko privatnih stvari. Tko želi drugačije, neka radi kako misli da treba i nemam ništa protiv toga, ali to jednostavno nije moj način. Smatram da sam tu za publiku zbog svoje glazbe i onoga što pružam na pozornici, a ne zbog privatnog života", zaključio je.

