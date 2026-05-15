Arhitekt Ante Vrban otkrio najljepšu vijest koju je dugo skrivao od javnosti

Poznati hrvatski arhitekt i dizajner interijera na panelu u Opatiji podijelio je sretnu vijest koju je mjesecima skrivao od javnosti. Ante Vrban prvi put je progovorio o očinstvu i priznao da mu se život potpuno promijenio nakon rođenja sina.

Arhitekt Ante Vrban sudjelovao je na panelu ''San kao potpis'' u sklopu projekta ''Putem oblaka'' Ane Radišić, koji se ovoga tjedna održao u Opatiji, a pritom je podijelio i jednu osobnu vijest.

Naime, arhitekt, koji privatni život uspješno drži podalje od očiju javnosti, otkrio je da je prije mjesec i pol dana postao otac.

Panel ''San kao potpis''

Vijest o dolasku prinove sve je do sada uspio sačuvati daleko od javnosti.

''Prije mjesec i pol dana sam postao tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije sto mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme'', izjavio je Ante, koji ime sinčića nije otkrio.

Ante Vrban

Inače, Vrban je jedan od najpoznatijih hrvatskih arhitekata i dizajnera interijera, koji iza sebe ima brojne luksuzne projekte u Hrvatskoj i inozemstvu. Javnosti je poznat po prepoznatljivom modernom stilu te suradnjama s brojnim domaćim i stranim brendovima.

Ante Vrban

Iako je često prisutan u javnosti zbog poslovnih uspjeha, privatni život uspješno drži podalje od medija. Ante je brat neprežaljenog vizažista Tome Vrbana, koji je nakon teške borbe s karcinomom preminuo u ožujku 2010. godine u 33. godini života.

Tomo Vrban, Janko Popović Volarić

Panel je okupio i modnog dizajnera Jurja Zigmana te poduzetnicu Martinu Kallos, a razgovaralo se o autentičnosti, životu po mjeri i hrabrosti da se ne pristaje na šablone.

