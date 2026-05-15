Jerry Seinfeld je priznao svoju veliku grešku poslije tri desetljeća: Fanovi su o tome pričali godinama

Jerry Seinfeld nakon 28 godina priznao je koja je bila najveća pogreška kontroverznog finala kultne serije.

Finale kultne humoristične serije "Seinfeld" i gotovo tri desetljeća nakon emitiranja ostaje jedno od najkontroverznijih završetaka u povijesti televizije. Upravo na 28. godišnjicu emitiranja posljednje epizode, Jerry Seinfeld progovorio je o tome što smatra najvećom pogreškom završetka serije koja je obilježila televiziju 1990-ih.

Legendarni sitcom završio je 14. svibnja 1998. godine nakon devet sezona, a posljednja epizoda tada je podijelila publiku i kritičare. Iako je finale gledalo čak 76,3 milijuna ljudi, mnogi fanovi ostali su razočarani načinom na koji je priča završila.

Galerija 10 10 10 10 10

U posljednjoj epizodi Jerry, Elaine, George i Kramer završavaju u zatvoru nakon što ih porota proglasi krivima za kršenje zakona o pomoći drugima u malom američkom gradu.

Jeste li pratili "Seinfeld"? Da, svaku epizodu

Da, ali povremeno

Ne, nije me zanimalo Da, svaku epizodu

Da, ali povremeno

Ne, nije me zanimalo Ukupno glasova:

Četvorka tijekom epizode promatra pljačku i ismijava žrtvu umjesto da joj pomogne, zbog čega završavaju na sudu. Tijekom suđenja pojavljuju se brojni likovi iz prethodnih sezona koji svjedoče protiv glavnih junaka, podsjećajući gledatelje na njihove sebične i moralno upitne postupke kroz cijelu seriju.

Seinfeld - 2 Foto: Profimedia

Seinfeld - posljednja epizoda - 1 Foto: YouTube Screenshot

Na kraju svi završavaju iza rešetaka, a upravo je taj završetak godinama bio predmet rasprava među fanovima.

Gostujući prošle godine u podcastu "Q with Tom Powers", Seinfeld je priznao da danas smatra kako je problem bio upravo u tome što su likovi ostali u zatvoru.

"Ono što smo tada željeli bilo je ponovno vidjeti sve sjajne likove koje smo imali tijekom godina i koji su stvorili seriju", rekao je Seinfeld. "I mislim da je jedina pogreška, ako je uopće bilo pogreške, bila ta što smo ih ostavili u zatvoru."

Finale je napisao Larry David, sukreator serije, a upravo su njih dvojica 25 godina kasnije pokušali ispraviti taj kraj kroz finale druge kultne serije – "Bez oduševljenja, molim!", u kojoj David također završava na sudu i biva osuđen na zatvor, no ovoga puta Seinfeld dolazi pomoći i oslobađa ga zahvaljujući poništenju suđenja.

Seinfeld - posljednja epizoda - 3 Foto: YouTube Screenshot

Festivus - 2 Foto: YouTube Screenshot

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sestra senzacije s Kosova? Modni svijet potpuno je opčinjen njezinom ljepotom

Seinfeld je objasnio kako su na setu shvatili da imaju priliku popraviti ono što mnogi smatraju najvećim promašajem originalnog finala.

"Kada smo Larry David, Jeff Schaffer i ja razgovarali na setu, rekli smo: 'Da, to je možda bila naša jedina pogreška.' I tada sam rekao: 'Znate što? Sada to možemo ispraviti'", otkrio je Seinfeld.

Mnogi fanovi Seinfelda smatrali su da završetak nije odgovarao duhu serije. Tijekom devet sezona sitcom je bio poznat po seriji ni o čemu, svakodnevnim situacijama i humoru bez klasičnih moralnih pouka. Zato je dio publike smatrao da je kažnjavanje glavnih likova zatvorom djelovalo kao nepotrebna moralna lekcija i previše ozbiljan kraj za seriju koja je bila poznata po apsurdnom humoru.

Drugi su pak tvrdili da je završetak bio savršen jer je pokazao kako su Jerry, George, Elaine i Kramer zapravo uvijek bili sebični i emocionalno nezreli likovi.

Seinfeld - posljednja epizoda - 1 Foto: YouTube Screenshot

Seinfeld Foto: Profimedia

Osim o finalu, Seinfeld je nedavno ponovno izazvao reakcije kada je komentirao popularni sitcom "Prijatelji".

Na festivalu "Netflix Is a Joke" našalio se kako je NBC nakon uspjeha Seinfelda odlučio napraviti istu stvar, ali s lijepim ljudima.

"Mislim da je NBC gledao moju seriju i rekao: 'Hej, ovo funkcionira prilično dobro. Zašto ne bismo pokušali isto s zgodnim ljudima?'", rekao je komičar.

Bez obzira na podijeljena mišljenja o završetku, Seinfeld i danas slovi za jednu od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena, a rasprave o njegovom finalu ni gotovo 30 godina kasnije ne prestaju.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

Nedavno je Kramer viđen poslije dvije godine, o čemu više čitajte OVDJE.

Kontroverzna veza sa 17-godišnjakinjom obilježila je karijeru Jerryja Seinfelda. Više o tome čitajte OVDJE.

Znate li što je Festivus? Serija "Seinfeld" u mainstream je uvela zanimljiv blagdan za sve mrzitelje Božića, a više o tome čitajte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Što je Bangaranga? Fanovi raspravljaju što se krije iza imena eurovizijskog hita

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je majka Grete Thunberg? Prije 17 godina natjecala se na Eurosongu

Pogledaji ovo Celebrity Fotografi su u stopu pratili zgodnu sestru pjevača u bikiniju

Pogledaji ovo Celebrity Obiteljska objava iz doma Nine Badrić izazvala val emocija: "Rasli smo zajedno, korak po korak"