Pamtite li ovu pobjednicu Supertalenta? Njezina sestra svima je dobro znana političarka

Od pobjede Viktorije Novosel u Supertalentu prošlo je 16 godina, a talentirana pjevačica u potpunosti se povukla iz javnosti. Ipak, jedan detalj iz njezina privatnog života mnogima je posebno zanimljiv — sestra joj je poznata političarka Ivana Kekin.

Supertalent već godinama okuplja neke od najzanimljivijih i najposebnijih talenata iz Hrvatske i regije te publici donosi priče koje često prerastaju granice samog showa. Brojni kandidati upravo su zahvaljujući toj pozornici dobili priliku pokazati svoj talent široj publici i započeti uspješne karijere na domaćoj sceni.

Jedna od njih je i Viktorija Novosel, koju smo gledali u našem Supertalentu, a talentirana glazbenica odnijela je i pobjedu u hit-showu 2010. godine.

Viktorija Novosel

Upravo joj je ta pobjeda otvorila vrata glazbene scene i donijela veliku prepoznatljivost među publikom, a mnogi je i danas pamte po moćnom glasu i emotivnim nastupima kojima je osvojila žiri i gledatelje.

Viktorija Novosel

Prije velikog uspjeha mlada studentica svirala je gitaru i pjevala na zagrebačkim ulicama i tako zarađivala džeparac. Tada je imala samo 21 godinu te je studirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Viktorija Novosel

U Supertalentu je osvojila 200.000 kuna, a nedugo nakon pobjede objavila je svoj album prvijenac ''Kroz šumu'', kojim je obožavateljima servirala autorske pjesme i obrade.

Viktorija Novosel, Nina Badrić

Viktorija Novosel

Zatim je uslijedilo ostvarivanje snova jer je dobila veliko priznanja svjetske zvijezde. Suzanne Vega, jedna od najpoznatijih svjetskih kantautorica, izabrala je upravo Viktoriju da joj se kao posebna gošća pridruži na pozornici.

Viktorija Novosel

Viktorija Novosel

Ova talentirana pjevačica nakon toga nije se pretjerano eksponirala u medijima pa o njezinu privatnom životu nije poznato mnogo detalja, no jedan je ipak privukao pažnju javnosti. Naime, njezina sestra je svima dobro poznato političko lice - Ivana Kekin, koja je nakon udaje za Mile Kekina uzela njegovo prezime, dok joj je djevojačko prezime Novosel.

Ivana Kekin

Inače, osim Viktorije Ivana ima još stariju sestru Doroteu, dvije mlađe sestre Kristinu i Eleonoru te brata Franju.

Viktorija Novosel s bratom i sestrama

