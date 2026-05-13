Lelekice prestigle velike favorite! Nastup Hrvatske na vrhu je gledanosti nakon polufinala Eurosonga

Nastup hrvatskih predstavnica iz grupe Lelek našao se među najgledanijim izvedbama prve polufinalne večeri Eurosonga na službenom kanalu natjecanja na YouTubeu. Lelekice su po broju pregleda prestigle i neke od glavnih favorita za pobjedu, uključujući Finsku, dok veći interes trenutačno ima samo grčki nastup.

Nakon prve polufinalne večeri Eurosonga 2026. na službenom kanalu natjecanja na YouTubeu objavljeni su svi nastupi, a izvedba hrvatskih predstavnica iz grupe Lelek vrlo je brzo privukla veliku pažnju publike.

Njihov nastup s pjesmom ''Andromeda'' u kratkom se roku našao među najgledanijim izvedbama večeri te trenutačno broji više od 231 tisuću pregleda.

Veći broj pregleda zasad ima samo Grčka, čiji nastup ima više od 440 tisuća pregleda na službenom kanalu Eurosonga.

Zanimljivo je i da je Hrvatska po gledanosti nadmašila Finsku, jednog od glavnih favorita za pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu, čiji nastup trenutačno ima oko 220 tisuća pregleda.

Velik interes za nastup Lelekica dodatno potvrđuje koliko je hrvatska izvedba odjeknula među eurovizijskim fanovima, a komentari na društvenim mrežama i YouTubeu puni su pohvala za pjesmu, scenski nastup i atmosferu koju su hrvatske predstavnice donijele na pozornicu u Beču.

