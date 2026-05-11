Tko su favoriti ovogodišnjeg Eurosonga? Evo kome kladionice predviđaju pobjedu!

Prema kladionicama, najveći favorit za pobjedu je Finska s pjesmom "Liekinheitin", dok je Hrvatska s pjesmom "Andromeda" trenutačno na 13. mjestu.

Ovogodišnji Eurosong i službeno je otvorenasvečanom ceremonijom u Beču, gradu domaćinu 70. izdanja natjecanja.

Na Tirkiznom tepihu pojavile su se i hrvatske predstavnice iz grupe Lelek, dok publiku već sutra očekuje prvo polufinale. Druga polufinalna večer održava se u četvrtak, a veliko finale zakazano je za subotu.

Iako natjecanje još nije ni počelo, eurovizijski fanovi već pomno prate prognoze kladionica. Prema trenutačnim predviđanjima, najveći favorit za pobjedu je Finska s pjesmom "Liekinheitin" izvođača Lampenius & Parkkonen, kojoj se daje čak 38 posto šanse za prvo mjesto. Odmah iza njih nalaze se Grčka i Danska.

Hrvatska predstavnica Lelek s pjesmom "Andromeda" trenutačno drži 13. mjesto i ima oko jedan posto šanse za pobjedu. Ipak, naše su predstavnice bolje plasirane od većine susjednih zemalja. Srbija je tek na 22. mjestu, dok je Crna Gora pri samom dnu ljestvice.

Posebnu pažnju djevojke iz grupe Lelek privukle su i na Tirkiznom tepihu, gdje su zablistale u upečatljivim crno-bijelim kombinacijama. Korina Olivia Rogić, Lara Brtan, Judita Štorga, Inka Večerina Perušić i Marina Ramljak samouvjereno su pozirale fotografima, razgovarale s obožavateljima i čak zapjevale pred okupljenima. Na društvenim mrežama već danima kruže snimke njihovih nastupa i proba, a mnogi ih nazivaju jednim od najzanimljivijih ovogodišnjih eurovizijskih imena.

