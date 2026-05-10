Nezapamćena tragedija slavnog glazbenika: Priča o smrti njegova sina i danas para srce

Eric Clapton danas je jedan od najznačajnijih gitarista i kantautora svih vremena, a jednu pjesmu inspirirao je tragičan događaj u njegovom životu.

Britanski glazbenik Eric Clapton smatra se jednim od najboljih gitarista svih vremena. Njegova karijera prepuna je uspona i padova, a događaj koji mu je obilježio život i karijeru je bila pogibija njegovog četverogodišnjeg sina Conora padom s 53. kata njujorškog nebodera 20. ožujka 1991. godine.

Dječak, kojeg je Clapton dobio s bivšom manekenkom Lory Del Santo, pao je kroz prozor na ulice Manhattana nakon što je čistačica ostavila otvoren prozor u unajmljenom stanu. Samo dan prije, Conor i Eric su bili u šetnji do Nassau Coliseuma na Long Islandu.

Kada su se vratili u stan, Conor je ispričao Del Santo sve o njihovom danu, nakon čega je Clapton obećao bivšoj ljubavnici da namjerava postati boljim ocem. Idući dan Clapton je sina trebao odvesti u zoološki vrt i talijanski restoran, no planove je naglo prekinula Conorova tragična smrt.

Dječak je samo nekoliko dana prije pogibije napisao svoje prvo pismo ocu, kojeg je Del Santo poslala na Claptonovu adresu u Londonu, stigavši nakon njegove smrti.

"Beba je naučio napisati nekoliko riječi i rekao mi je: "Oh, mama, želim napisati pismo tati, što da napišem? " Rekla sam mu: "Pa, napiši, volim te". On je to napisao i poslali smo to kao obično pismo", izjavila je Del Santo jednom prilikom. "Nakon što je Conor umro, Eric i ja smo stigli u London na sprovod. Bila sam tamo kada je Eric primio svoju poštu odmah nakon sprovoda i otvorio ju je, a bilo je Conorovo pismo. To je trenutak kojeg ne mogu zaboraviti."

Clapton je svoju bol pretočio u baladu "Tears in Heaven", koja se našla kao soundtrack za film "Rush". Osim toga, pokrenuo je različite inicijative kako bi skrenuo pažnju na sigurnost djece u domovima i spriječio slične tragedije. Zbog tragedije prestao je piti i nastavio borbu protiv ovisnosti o alkoholu.

"Stvarno sam želio ispričati o tome što mi se dogodilo, a prilika koju mi je film dao bila je izvrsna, jer je značilo da mogu napisati ovu pjesmu za film i izraziti vlastite osjećaje", izjavio je Clapton prilikom objave filma, dodavši kako je želio uključiti svoje obožavatelje u svoju tugu na neki način: "Namjeravam učiniti te stvari poznatim i izvodit ću ih na koncertima te ih staviti na album. To je, za mene, proces iscjeljenja i mislim da je važno podijeliti to s ljudima koji vole tvoju glazbu."

Conor je bio jedno od Claptonovo petero djece, a rođen je kao plod afere dok je njegov otac još bio u braku s Pattie Boyd. Prije Conora, Clapton je dobio kćer Ruth s Yvonne Kelly, a za nju nije znao neko vrijeme. Kada mu je Kelly otkrila da imaju dijete, Clapton ju je poželio upoznati.

"Ta djevojčica bila je moj spas u moru gubitka" ispričao je pjevač, koji je u braku s Melijom McEnery dobio još tri kćeri.

