Nova drama trese Eurosong: Organizatori uoči natjecanja zaprijetili sankcijama Izraelu!

Svega nekoliko dana uoči Eurosonga, Europska radiotelevizijska unija upozorila je izraelsku televiziju KAN zbog kršenja pravila.

Od 12. do 16. svibnja u austrijskoj prijestolnici Beču održat će se 70. izdanje Eurosonga, na kojem će Hrvatsku predstavljati ansambl Lelek. Prve recenzije izrazito su povoljne za naše predstavnice, koje će se na pozornici naći već u prvom polufinalu u utorak, a sudeći prema kladionicama Hrvatsku čeka još jedan dobar rezultat.

Ipak, probe za Eurosong pomalo su pale u sjenu nove drame koja se odvija iza scene. Kako pišu eurovizijski i strani mediji, Europska radiodifuzna unija izdala je upozorenje izraelskoj televiziji KAN, koju ove godine predstavlja Noam Bettan s pjesmom "Michelle".

Prema službenom priopćenju objavljenom na eurovision.com te korisnicima društvene mreže X, sporna je bila reklama u kojoj Bettan na 13 različitih jezika poziva da se svih 10 glasova udijeli Izraelu.

Israel’s Eurovision 2026 singer is doing promotional advertisements for Semi Final 1 this year in the languages of Azerbaijani, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Maltese, Portuguese, Spanish, Swedish, and Ukrainian.



"U petak, 8. svibnja, skrenuta nam je pozornost na to da su objavljeni i distribuirani videozapisi s uputom na ekranu da se ‘glasa 10 puta za Izrael’, a koje je objavio izvođač koji predstavlja KAN. U roku od 20 minuta kontaktirali smo delegaciju KAN-a kako bismo zatražili da odmah zaustave svaku distribuciju tih videozapisa i uklone ih sa svih platformi na kojima su bili objavljeni. Oni su odmah postupili po tom zahtjevu", stoji u izjavi direktora Eurosonga Martina Greena.

Iako videi u kojima se poziva na glasovanje nisu strani, Izraelci su dobili upozorenje jer je Bettan davao upute da se svih 10 glasova s jednog broja pošalju za redni broj 10: "Upute za glasanje na Eurosongu koje se odnose na promociju prvenstveno su usmjerene na odvraćanje od velikih financiranih kampanja trećih strana, i zadovoljni smo što ovaj video nije bio dio takve kampanje. Međutim, korištenje izravnog poziva na akciju da se za jednog izvođača ili pjesmu glasa 10 puta također nije u skladu s našim pravilima niti s duhom natjecanja. Razmjeri našeg glasanja znače da takva aktivnost ne može utjecati na konačni rezultat, a 50 posto svih glasova ove godine dolazi od profesionalnih žirija."

U Greenovoj izjavi stoji i kako će EBU poduzeti odgovarajuće mjere ukoliko se nastavi s ovom praksom, a eurovizijski fanovi na X-u istaknuli su kako su upravo na ovakvo ponašanje upozoravale televizijske kuće iz Irske, Islanda, Nizozemske, Slovenije i Španjolske kada je EBU donio nova pravila.

Kako su se u više navrata izjasnile televizije koje su se u međuvremenu povukle s natjecanja, KAN ga koristi u političke svrhe. Eurovizijski fanovi bilježili su i objavljivali na društvenim mrežama komentare izraelskih eurovizijskih komentatora koji su u izravnom prijenosu pozivali da se ne glasa za pojedine zemlje koje su kritizirale odluku da Izrael nastupa i vrijeđale iste. Istodobno, novinari KAN-a snimljeni su u više navrata kako potpisuju rakete kojima vojnici kasnije gađaju područje gdje žive Palestinci i time vrše genocid.

Osim toga, sporne su i reklame koje bi se uplaćivale kako bi se promovirale posljednje Bettanove prethodnice Eden Golan i Yuval Raphael, na kojima je vidljivo da je izravno izraelska vlada bila ta koja je financirala reklamiranje putem društvenih mreža i YouTubea. Za kraj, ustanovljeno je kako su u više europskih zemalja utvrđene manipulacije glasovanjem publike, gdje bi broj glasova za Izrael nadmašio broj gledatelja u toj zemlji.

