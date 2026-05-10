Koje iznenađenje! Severina se pridružila omiljenim reperima na pozornici u rasprodanoj Areni

Severina je iznenadila publiku na koncertu Bube Corellija i Jale Brata u zagrebačkoj Areni.
Pred prepunom zagrebačkom Arenom svoj drugi koncert u sklopu turneje GOAT održao je popularni bosanskohercegovački duet Jala Brat i Buba Corelli. Iako je nastup započeo s više od sat vremena zakašnjenja, obožavatelji im nisu zamjerili, uživajući dva sata u njihovim hitovima.
Kao što je to običaj na nastupima u Areni Zagreb, i oni su doveli goste koji su publiku poveli u delirij. U jednom trenutki na scenu je stigla Severina i to kako bi s Jala Bratom izvela pjesmu "Otrove".
"Dobro veče, Zagreb. Godine 2017. dobila sam jednu pjesmu na mail i slušala ju cijeli dan, a nisam ju razumjela nijednu riječ. Onda sam uletjela s "Daj mi samo pošaljite tekst". Ovi momci su napravili čudo", ispričala je Seve, odjevena u srebrnu haljinu s resicama.
Pjesma "Otrove" objavljena je u ožujku 2017. godine, a do danas je prikupila 113,7 milijuna pregleda. Da je i dalje vrlo omiljena među Severinim i Jalinim fanovima, pokazala je publika koja je znala svaku riječ teksta.
Drugi zagrebački koncert Jala i Buba su iskoristili i za najavu novog albuma "Godzilla" 22. svibnja, a iduća hrvatska stanica turneje je 25. rujna.
