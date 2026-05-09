Mini suknja Clooneyjeve žene na odmoru privukla sve poglede, šarmer je kraj nje pao u drugi plan

George i Amal Clooney otišli su u romantični bijeg u Saint-Tropez te privukli veliku pažnju fotografa i prolaznika.

Slavni supružnici George i Amal Clooney ovih su dana uživali u romantičnom odmoru u Saint-Tropezu, gdje su u četvrtak proslavili glumčev 65. rođendan.

Par je privlačio poglede tijekom sunčanog dana na francuskoj rivijeri, a fotografi su ih snimili u opuštenom i zaljubljenom izdanju. George i Amal stigli su do obale gumenjakom s luksuzne jahte, a ni tada se nisu odvajali jedno od drugoga. Nakon vožnje morem, uputili su se na ručak s prijateljima u poznati Club 55, ekskluzivni restoran i klub koji je omiljeno okupljalište svjetske elite.

Foto: Profimedia

Tijekom šetnje slikovitim gradićem djelovali su potpuno bezbrižno i zaljubljeno, ne skidajući osmijehe s lica. Clooney je još jednom pokazao svoj prepoznatljiv ležerni stil u crnoj polo majici, svijetlim hlačama i mokasinama, dok je Amal zablistala u efektnom višebojnom outfitu uz visoke crne čizme i luksuznu torbicu.

Foto: Profimedia

Poznato je da su George i Amal veliki ljubitelji juga Francuske, gdje često provode slobodno vrijeme daleko od očiju javnosti. Saint-Tropez već godinama slovi kao jedna od njihovih omiljenih destinacija za odmor, a ni ovaj put nisu propustili uživati u luksuzu, suncu i morskoj atmosferi Azurne obale.

