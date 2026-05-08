Dirljive riječi Vedrane Rudan o bolesti rasplakale su brojne fanove: "Lijekovi ne djeluju..."

Vedrana Rudan ponovno je dirnula svoje čitatelje iskrenom i emotivnom kolumnom u kojoj je progovorila o bolesti, prolaznosti i ljubavi ljudi koji je okružuju dok se posljednjih godina bori s rakom.

Jedna od najpoznatijih regionalnih književnica i kolumnistica kroz svoj prepoznatljiv sirov i beskompromisan stil u eseju "Velika ispod zvijezda" opisala je kako danas gleda na život, vlastito tijelo i uspomene koje nosi iz mladosti.

U tekstu se prisjetila dana kada je, kako kaže, bila carica – djevojka koja je živjela bez straha, skakala s najviših stijena u Mošćeničkoj Dragi, zavodila muškarce i s ponosom pomagala majci kupujući joj stvari koje si ranije nisu mogli priuštiti.

"Bila sam svoja od glave do golih peta", napisala je Rudan, prisjećajući se mladosti, slobode i osjećaja nepobjedivosti.

Danas, više od šest desetljeća kasnije, priznaje kako joj je svakodnevica potpuno drugačija. Otvoreno piše o boli, lijekovima i liječnicima koji pokušavaju pomoći dok se bori s teškom bolešću.

"Ležim na kauču. Što je moje? Čija sam? Nešto me očekivano boli", iskreno je napisala. "Lijekovi ne djeluju, doktori misle, kad o meni misle, da sam sva njihova. Od izbrušenih peta do isfenirane kose. Nisam. Neki mi govore, uživajte u svakom danu, ako možete, drugi mi se smiješe i imam osjećaj da me vole. Kao da je bitno što doktori misle o meni. Smrt se dešava i onima koji su diplomirali medicinu."

Ipak, unatoč bolesti, Vedrana Rudan poručuje da nije izgubila svoj duh. U kolumni ističe kako se i dalje osjeća kao carica i kraljica, a posebnu snagu daju joj ljudi koji joj svakodnevno pružaju podršku i ljubav.

Emotivne riječi posvetila je ženama koje joj pomažu u svakodnevici, posebno Vesni, kojoj je i posvetila tekst.

"Svako jutro s mene skidate pidžamu i na mene navlačite osmijeh", napisala je.

Kolumna je izazvala brojne reakcije čitatelja koji su joj u komentarima na Facebooku poslali poruke podrške, divljenja i ljubavi.

Upravo u trenucima najveće ranjivosti Vedrana Rudan pokazuje svoju najveću snagu – brutalnu iskrenost kojom već desetljećima osvaja publiku.

Na kraju teksta ostavila je snažnu rečenicu koja je posebno dirnula njezine pratitelje: "Gola sam, odjevena u sreću."

U jednoj kolumni osvrnula se i na odnos sa svojom djecom.

Rudan se već duže vrijeme bori s rakom, koji joj je čak zahvatio i kosti.

