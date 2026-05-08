Rijedak istup Momčila Otaševića: Emotivnim nastupom obilježio njemu znakovit događaj

Momčilo Otašević bio je glavna zvijezda manifestacije ''Konzularna predstavništva Crne Gore 1880. – 1914.'' održane u Puli, gdje je svojom emotivnom recitacijom oduševio publiku i zaradio najglasniji pljesak večeri.

U Puli je održana manifestacija ''Konzularna predstavništva Crne Gore 1880. – 1914.'', organizirana u suradnji Ambasade Crne Gore u Hrvatskoj, Državnog arhiva Crne Gore te Privredne komore Crne Gore.

Događanje je okupilo brojne uzvanike i predstavnike kulturnog i društvenog života, s ciljem jačanja kulturnih i povijesnih veza između Hrvatske i Crne Gore.

Posebnu pažnju publike privukao je poznati crnogorski glumac Momčilo Otašević, koji je u umjetničkom dijelu programa izveo emotivnu recitaciju. Njegov nastup publika je nagradila najdužim i najglasnijim pljeskom večeri.

Poseban naglasak stavljen je na izložbu dokumenata i fotografija koje svjedoče o radu konzularnih predstavnika Crne Gore diljem svijeta u razdoblju od 1880. do 1914. godine. Kroz izložene materijale prikazan je i politički kontekst tadašnje Crne Gore te odnos drugih država prema toj zemlji u jednom važnom povijesnom razdoblju.

Tijekom programa svi su sudionici istaknuli važnost kulturne povezanosti, suradnje i prijateljskih odnosa Hrvatske i Crne Gore, naglašavajući kako ovakve manifestacije dodatno učvršćuju međusobne veze, a posebno dobri odnosi znače i Momčilu, rođenom u Cetinju, koji već godinama gradi karijeru u Hrvatskoj.

Momčilu je ovo bio rijedak izlazak u javnost pa je svojom pojavom iznenadio okupljene.

Podsjetimo, Momčilo je zvijezda serija Nove TV, a trenutno ga gledamo u popularnim ''Kumovima''.

