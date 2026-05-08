Princ William nije skrivao emocije: Ovako je slavio važan trenutak svog omiljenog kluba!

Princ William strastveno je bodrio Aston Villu u polufinalu protiv Nottingham Foresta, a njegova euforična reakcija na tribinama brzo je privukla pažnju.

Već je dobro poznato da je princ William strastveni nogometni navijač, a na najnovijim fotografijama snimljen je na tribinama kako iz sveg glasa bodri svoju omiljenu Aston Villu tijekom polufinalnog susreta Europske lige protiv Nottingham Foresta te su fotografi uhvatili trenutak čiste euforije.

Galerija 25 25 25 25 25

Okružen prijateljima i ostalim uzvanicima, William je slavio uzdignutih ruku, vidno oduševljen razvojem događaja na terenu.

Pogledaji ovo Celebrity Prvi intervju s novim pobjednikom Survivora: ''Boli me briga za tuđa mišljenja dok god sam svjestan toga da sam pravedan''

U elegantnom izdanju, no s emocijama kakve se rijetko viđaju u kraljevskim okvirima, princ nije skrivao koliko mu susret znači.

Princ William Foto: Mike Egerton/Pixsell

Njegove reakcije, od napetog praćenja igre do eksplozije slavlja, brzo su postale hit među navijačima.

Poznato je da je princ od Walesa dugogodišnji navijač Aston Ville, a ovakvi trenuci samo potvrđuju da ni kraljevske titule ne mogu nadjačati pravu sportsku strast.

Princ William Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zbog svjetlucavih detalja haljina Livakovićeve supruge ostavila je glamurozan dojam, stoji pravo bogatstvo

Nešto ovdje ne valja? Novi portret princa Williama izazvao lavinu reakcija zbog ovog detalja

OVDJE pogledajte kako su William i Kate javno obilježili 15 godina braka.

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Priča Sare Duvnjak: U novinarstvo je ušla sasvim slučajno, a danas ne može bez njega

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Sa samo 13 godina ispisala je povijest: Zbog nje su se mijenjala pravila Eurosonga

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatima je najpoznatiji po ulogama negativaca, a znate li da je glumio i u svjetski poznatoj seriji?