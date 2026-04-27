Nešto ovdje ne valja? Novi portret princa Williama izazvao lavinu reakcija zbog ovog detalja

Novo izdanje časopisa Tatler donosi portret princa Williama koji je u rekordnom roku izazvao lavinu reakcija, i to zbog jednog neočekivanog detalja.

Princ William osvanuo je na novoj naslovnici uglednog časopisa Tatler, no detalj koji je odmah privukao najviše pozornosti nije odijelo ni poza, već njegova, reklo bi se, iznenađujuće bujna kosa.

Novi portret, koji će krasiti lipanjsko izdanje, nastavlja dugu tradiciju umjetničkog uljepšavanja članova britanske kraljevske obitelji, diskretno ignorirajući prinčevu stvarnu borbu s prorjeđivanjem kose.

Djelo potpisuje nigerijski umjetnik Oluwole Omofemi, a dio je godišnje serije posvećene Commonwealthu. Iako je William počeo gubiti kosu već u ranim dvadesetima, Omofemi se odlučio za znatno laskaviju interpretaciju budućeg monarha.

Na portretu princ pozira u elegantnom tamnoplavom odijelu, smješten ispred upečatljive žute pozadine. No upravo je njegova frizura potaknula lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su mnogi primijetili očitu razliku između umjetničkog prikaza i stvarnosti.

''Zašto su mu naslikali kosu'', ''Naslikana kosa!'', ''Hahaha, OK, ima kosu'', ''Slika za naslovnicu? Niste li mogli zaposliti AI?'', bili su neki od komentara.

Ipak, većina njih bila je u pozitivnom smislu.

''Kako predivna slika'', ''Bit će najbolji kralj kojeg je Britanija vidjela'', ''Naš budući kralj, bravo'', ''Izgleda kao idol, predivna slika'', komentari su ispod objave na Instagramu.

Ovo nije prvi put da Omofemi reinterpretira izgled članova britanskog dvora. Prije četiri godine naslikao je pokojnu kraljicu Elizabetu II. s neuobičajeno tamnom kosom i mladenačkim crtama lica. Njegov stil, obilježen živim bojama inspiriranima odrastanjem u Nigeriji, donosi suvremen i simboličan pogled na tradicionalne figure moći.

Ipak, uljepšavanje vladara kroz umjetnost daleko je od novog fenomena. Povijest je prepuna primjera u kojima su umjetnici imali zadatak predstaviti svoje subjekte u najboljem mogućem svjetlu. Jedan od najpoznatijih datira iz 1539. godine, kada je Hans Holbein Mlađi naslikao Anu Klevsku kako bi osigurao njezin brak s Henrikom VIII. – a to se brzo raspalo nakon što ju je kralj upoznao uživo.

Sličan primjer nalazimo i u slavnom portretu kraljice Elizabete I., koja je prikazana s besprijekorno glatkim tenom i prepoznatljivom crvenom kosom, iako je tada imala oko 55 godina i lice obilježeno ožiljcima od boginja.

Čini se da ni u 21. stoljeću umjetnici nisu odustali od stare prakse – samo su je prilagodili modernim estetskim standardima.

