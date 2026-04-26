Zbog mučnog suđenja s Johnnyjem Deppom promijenila je život iz korijena, danas ovako živi!

Amber Heard nakon turbulentnog suđenja s Johnnyjem Deppom preselila se u Madrid, gdje danas živi povučeno i posvećena je majčinstvu, priznajući da joj je cijelo iskustvo promijenilo život.

Proslavila se u hororu "All the Boys Love Mandy Lane" iz 2006. godine, nakon čega je postala svjetski poznata zvijezda.

No gotovo dva desetljeća kasnije, život Amber Heard izgleda znatno drugačije od glamuroznog života na koji je nekoć bila navikla. Danas živi mirnije i povučenije u Madridu, daleko od reflektora.

U Španjolsku se preselila nakon što je 2022. godine postigla nagodbu u tužbi za klevetu s bivšim suprugom Johnnyjem Deppom. Nakon sudskog procesa, koji su mnogi nazvali prekretnicom u njezinoj karijeri, odlučila je započeti novi život daleko od javnosti.

Amber i Johnny upoznali su se 2009., a vjenčali 2016., no brak je trajao samo godinu dana. Tijekom razvoda optužila ga je za zlostavljanje i tada rekla: "Jako sam sretna što sam nastavila sa svojim životom i što idem dalje. Želim svoj život usmjeriti na ono što ga čini boljim i za druge i za mene. Raditi ispravne stvari, ići naprijed i posvetiti se pravdi, istini i pomaganju drugima kad god možeš, to mi znači sve. To je jedino što me zanima."

Nakon suđenja i nagodbe izjavila je: "Nakon dugog razmišljanja donijela sam vrlo tešku odluku da okončam spor za klevetu koji je protiv mene pokrenuo moj bivši suprug. Važno mi je reći da ovo nikada nisam izabrala. Branila sam svoju istinu i pritom je moj život kakav sam poznavala bio uništen."

Osvrnula se i na reakcije javnosti.

"Ocrnjivanje koje sam doživjela na društvenim mrežama samo je pojačana verzija načina na koji se žene ponovno viktimiziraju kada progovore. Sada napokon imam priliku osloboditi se nečega što sam pokušavala napustiti godinama. Nisam ništa priznala i ovo nije čin popuštanja. Nema nikakvih ograničenja kada je riječ o mom glasu ubuduće.

Danas vodi mirniji život u Španjolskoj, gdje se posvetila majčinstvu.

"Mogu biti mama punim radnim vremenom, bez potrebe da stalno komuniciram s odvjetnicima", rekla je i otkrila da voli živjeti u Španjolskoj te da joj je majčinstvo ispočetka bilo izazovno.

"Postati majka sama i pod vlastitim uvjetima, unatoč izazovima, bilo je najponiznije iskustvo mog života."

Unatoč novom početku, priznaje da posljedice suđenja i dalje osjeća.

"Ovo nije o meni. Izgubila sam sposobnost da govorim. Nisam ovdje da ispričam svoju priču. Zapravo, više ne želim koristiti svoj glas. To je problem."



