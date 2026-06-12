Pretraži
hodala s Ryanom Reynoldsom

Sjećate li se nje? Zvijezda koja je obilježila devedesete imala neočekivan istup na Svjetskom prvenstvu

Piše E. G., Danas @ 07:34 Nekad i sad komentari
Alanis Morissette - 5 Alanis Morissette - 5 Foto: Profimedia

Alanis Morissette, jedna od najutjecajnijih kantautorica svoje generacije, izvela je kanadsku himnu na utakmici Kanade i Bosne i Hercegovine.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Amar Bukvić supruzi Almi čestitao 12. godišnjicu braka, podijelio emotivne fotografije s vjenčanja
doista sudbinski!
Tko je supruga Amara Bukvića? Njihovo vjenčanje obilježio je trenutak kao iz bajke
Alanis Morissette na otvaranju Svjetskog prvenstva
hodala s Ryanom Reynoldsom
Sjećate li se nje? Zvijezda koja je obilježila devedesete imala neočekivan istup na Svjetskom prvenstvu
Kako je pjesma Halida Bešlića "Ljiljani" postala neslužbena himna Bosne i Hercegovine
svi ju pjevaju
Zašto je stara pjesma Halida Bešlića postala neslužbena himna Bosne i Hercegovine?
Winnie Harlow sa zaručnikom uživa u Dubrovniku: Svjetska modna zvijezda pokazala ljepote juga Hrvatske
zadivljena prizorima!
Manekenka jedinstvenog izgleda uživa u Dubrovniku: Pokazala je ljepote juga Hrvatske pred 9 milijuna pratitelja
Ljubavna priča Andrea Rajačić i Thierryja Henryja: Kako je Sarajka osvojila srce nogometne legende
samozatajna plavuša
Srce nogometne legende osvojila je Sarajka: Izbjegava medije, a evo kako izgleda
Maja Šuput pokazala isklesanu figuru u minijaturnom badiću
''komad uživa''
Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
Aco Pejović najavio spektakl u Areni Zagreb, a od prijatelja Luke Modrića očekuje spektakl na Svjetskom prvenstvu
dolazi u arenu zagreb!
Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede''
Ljepotica iz Bugojna privukla poglede na utakmici BiH i Kanade
bosanska knoll!
Zna se tko je zgodna navijačica Zmajeva s tribina u Torontu!
Danijela Dvornik u bikiniju pokazala rezultate napornog rada: "Sebi sam puno draža!"
kakva forma!
Danijela Dvornik u badiću pokazala rezultate napornog rada: "Sebi sam puno draža!"
Kako izgleda partnerica Dina Drpića?
emotivna objava
Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri
Tko je Nevenka LastrićĐurić koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo 4
ima zanimljivu priču
Tko je mlada državna tajnica koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo
Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje 3
linija za 10!
Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Forenzičari pretražuju zemljište bivše liječnice: Nakon pronalaska desetaka fetusa, patologinji pozlilo prije ispitivanja
JEZA U POLJSKOJ
Bageri iskopali desetke ljudskih fetusa i medicinski otpad, uhićena poznata patologinja
Morski pas teško ozlijedio ženu na plaži u Sydneyju
val napada u australiji
Užas na popularnoj plaži: Ženu napao morski pas dok je plivala, u kritičnom je stanju
Više od 400 tisuća turista već je u Hrvatskoj: Najviše odabralo Istru
Dobar početak
Već ih je došlo više od 400.000, a jedan je grad na vrhu: "Ja volim Hrvatsku, sad sam doveo i cijelo društvo"
show
Maja Šuput pokazala isklesanu figuru u minijaturnom badiću
''komad uživa''
Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
Aco Pejović najavio spektakl u Areni Zagreb, a od prijatelja Luke Modrića očekuje spektakl na Svjetskom prvenstvu
dolazi u arenu zagreb!
Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede''
Ljepotica iz Bugojna privukla poglede na utakmici BiH i Kanade
bosanska knoll!
Zna se tko je zgodna navijačica Zmajeva s tribina u Torontu!
zdravlje
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Istraživanje na više od 12.000 osoba
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
Samo tri sastojka
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
Sok od višanja – spas za vaše zdravlje | Kreni zdravo!
okusi kakve pamte naši stari
Kraljica ljekovitosti iz vašeg vrta: Imamo recepte za sok i sirup od višanja bez konzervansa
zabava
Pilot hitne pomoći izveo manevar kao iz akcijskih filmova, pogledajte junaka na djelu
Wow!
Pilot hitne pomoći izveo manevar kao iz akcijskih filmova, pogledajte junaka na djelu
"Ovo je najodvratnija soba u kojoj smo bili": Turisti se požalili na smještaj na Korčuli, mislite li da pretjeruju?
Što kažete?
"Ovo je najodvratnija soba u kojoj smo bili": Turisti se požalili na smještaj na Korčuli, mislite li da pretjeruju?
Sumanuti obračun između kamiona i kombija izazvao još luđe komentare: "Dobio što je tražio…"
Jao…
Sumanuti obračun između kamiona i kombija izazvao još luđe komentare: "Dobio što je tražio…"
tech
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
Bizarno otkriće u Bugarskoj
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
sport
Antonio Plazibat brutalnim nokautom do velike pobjede u Gloryju
Bravooo!
VIDEO Antonio Plazibat brutalnim nokautom do velike pobjede u Gloryju
VIDEO Ovo je trenutak kad je Plazibat "ugasio" protivnika, ostao je nepomično ležati
Antonio, bravo!
VIDEO Plazibat "ugasio" protivnika, a onda poslao poruku njegovoj obitelji: "Molim vas..."
New York stao i gledao: Hrvati razvili zastavu dugu čak 100 metara
Spektakl!
VIDEO New York stao i gledao: Hrvati razvili zastavu dugu čak 100 metara
tv
Tajne prošlosti: Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: ANKETA: Treba li Serhat oprostiti Džihanu?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Treba li Serhat oprostiti Džihanu?
Daleki grad: Potpuno drugačija atmosfera na setu! Zavirite iza kulisa serije “Daleki grad”
DALEKI GRAD
Potpuno drugačija atmosfera na setu! Zavirite iza kulisa serije “Daleki grad”
putovanja
Bonton u restoranu: Slučaj u kojem dame nemaju prednost
Česta pogreška
Bonton u restoranu: Slučaj u kojem dame nemaju prednost
Ovo je najbolji hotel na svijetu: Izgleda kao iz bajke, ima pet zvjezdica, a cijena noćenja smiješno je niska
Odabrali putnici
Ovo je najbolji hotel na svijetu: Izgleda kao iz bajke, ima pet zvjezdica, a cijena noćenja smiješno je niska
2 sastojka za najhrskaviji pečeni krumpir kao iz najboljih restorana
Imate ih kod kuće
2 sastojka za najhrskaviji pečeni krumpir kao iz najboljih restorana
novac
Rekordna godina za slovenskog proizvođača sladoleda, slijedi i preuzimanje u Hrvatskoj
Veliki skoro kao Ledo
Rekordna godina za slovenskog proizvođača sladoleda, slijedi i preuzimanje u Hrvatskoj
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Navika broj 1 koju imaju svi visoko inteligentni ljudi
Psiholozi tvrde
Navika broj 1 koju imaju svi visoko inteligentni ljudi
lifestyle
Emotivna poruka Taishe Drpić uz fotografije s maturalne
veliki dan
Kći Nives Celzijus poslala emotivnu poruku o svojoj savršenoj obitelji
Bijele tenisice su hit ljeta 2026.s
Idu uz sve
Ovo su najpopularnije ljetne tenisice u Hrvatskoj – kupiti ih možete i po cijeni od tri i pol eura
Ulična moda Zagreb skinny traperice i plave štikle 2026.
Osvježenje u centru grada
Skinny traperice i štikle savršen su par, gospođa sa zagrebačke špice divno ih je spojila
sve
Maja Šuput pokazala isklesanu figuru u minijaturnom badiću
''komad uživa''
Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
Emotivna poruka Taishe Drpić uz fotografije s maturalne
veliki dan
Kći Nives Celzijus poslala emotivnu poruku o svojoj savršenoj obitelji
Bijele tenisice su hit ljeta 2026.s
Idu uz sve
Ovo su najpopularnije ljetne tenisice u Hrvatskoj – kupiti ih možete i po cijeni od tri i pol eura
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene