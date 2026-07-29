Kad skine kuharsku kutu, najviše uživa u ovoj ulozi: Stjepan Vukadin pokazao obitelj

Član žirija MasterChefa Stjepan Vukadin još je jednom pokazao da su mu, uz kuhinju, najveća ljubav supruga Katarina i njihovo dvoje djece.

Stjepan Vukadin na svom je Instagram profilu podijelio toplu obiteljsku fotografiju koja je oduševila njegove pratitelje. Chef je pozirao sa suprugom Katarinom, sinom Gabrielom i kćerkicom Eli, a svi zajedno nasmiješeni uživali su u ljetnoj večeri uz more.

Fotografija je snimljena na kamenoj rivi osvijetljenoj desecima lampica, što je cijelom prizoru dalo posebnu, romantičnu atmosferu. Uz objavu je kratko napisao: "Najveće bogatstvo stane u jedan kadar."

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Vukadin privatni život ne izlaže često javnosti, no s vremena na vrijeme podijeli trenutke koji pokazuju koliko mu obitelj znači. U više je navrata istaknuo da su upravo supruga i djeca njegova najveća podrška i motivacija u svakodnevnom životu i poslu.

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Stjepan i Katarina vjenčali su se 2019. godine, a zajedno imaju sina Gabriela i kćerkicu Eli.

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