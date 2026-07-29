Kad skine kuharsku kutu, najviše uživa u ovoj ulozi: Stjepan Vukadin pokazao obitelj

Član žirija MasterChefa Stjepan Vukadin još je jednom pokazao da su mu, uz kuhinju, najveća ljubav supruga Katarina i njihovo dvoje djece.
Stjepan Vukadin na svom je Instagram profilu podijelio toplu obiteljsku fotografiju koja je oduševila njegove pratitelje. Chef je pozirao sa suprugom Katarinom, sinom Gabrielom i kćerkicom Eli, a svi zajedno nasmiješeni uživali su u ljetnoj večeri uz more.3 vijesti o kojima se priča uhvaćeni zajedno! Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet i to posebnim povodom! Joško Gvardiol na Instagramu objavio prvu fotografiju s djevojkom otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!
Fotografija je snimljena na kamenoj rivi osvijetljenoj desecima lampica, što je cijelom prizoru dalo posebnu, romantičnu atmosferu. Uz objavu je kratko napisao: "Najveće bogatstvo stane u jedan kadar."
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Vukadin privatni život ne izlaže često javnosti, no s vremena na vrijeme podijeli trenutke koji pokazuju koliko mu obitelj znači. U više je navrata istaknuo da su upravo supruga i djeca njegova najveća podrška i motivacija u svakodnevnom životu i poslu.
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Stjepan i Katarina vjenčali su se 2019. godine, a zajedno imaju sina Gabriela i kćerkicu Eli.
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