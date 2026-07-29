Smrt poznatog DJ-a šokirala je glazbenu scenu, istraga o uzroku je u tijeku

DJ Kavinsky bio je jedno od najvećih imena francuske elektroničke scene, a svjetsku je publiku osvojio pjesmom koja je obilježila film Drive. Njegova iznenadna smrt u 51. godini šokirala je obožavatelje diljem svijeta.

Poznati francuski DJ Kavinsky preminuo je u 51. godini života. Glazbenik pravog imena Vincent Belorgey pronađen je mrtav u utorak navečer u svom stanu u Parizu, potvrdili su francuski mediji.

Istraga o uzroku smrti je u tijeku, no prema prvim informacijama nema naznaka da je riječ o nasilnoj smrti. Francuske vlasti otvorile su istragu kako bi utvrdile točne okolnosti, a mediji navode da se razmatra mogućnost moždanog udara. Naime, prema pisanju lista Le Parisien, Kavinsky se posljednjih dana žalio na jake glavobolje.

DJ Kavinsky Foto: SYSPEO / Sipa Press / Profimedia

Kavinsky je desetljećima bio jedno od najpoznatijih imena francuske elektroničke scene, no svjetsku slavu stekao je 2010. godine pjesmom "Nightcall", koja je postala zaštitni znak kultnog filma "Drive" s Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi. Upravo zahvaljujući tom filmu njegova je glazba osvojila milijune obožavatelja diljem svijeta.

"Nightcall mi je promijenio život", izjavio je glazbenik u intervjuu za Le Parisien 2022. godine.

Veliki trenutak njegove karijere dogodio se i prošlog ljeta, kada je pjesmu "Nightcall" izveo na svečanosti zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu zajedno s belgijskom pjevačicom Angèle.

Osim najvećeg hita, Kavinsky je iza sebe ostavio niz uspješnih pjesama poput "Testarossa Autodrive", "ProtoVision", "Roadgame" i "Odd Look", za koju je objavljena i verzija u suradnji s američkom zvijezdom The Weekndom.

DJ Kavinsky Foto: Hamilton / Pool / Bestimage / Profimedia

Rođen kao Vincent Belorgey, proslavio se prepoznatljivim spojem elektroničke glazbe i zvuka inspiriranog filmskim soundtrackovima i videoigrama iz 80-ih godina prošlog stoljeća. Upravo taj retro stil postao je njegov zaštitni znak i donio mu kultni status među ljubiteljima synthwave i elektroničke glazbe.

DJ Kavinsky Foto: SYSPEO / Sipa Press / Profimedia

Kavinsky je idućeg mjeseca trebao nastupiti kao glavna zvijezda festivala Garten on the Beach u Deauvilleu, no njegova iznenadna smrt šokirala je glazbenu scenu.

Od njega se već opraštaju brojni kolege i obožavatelji, a francuska ministrica kulture poručila je da je zemlja izgubila "jedan od svojih najposebnijih glasova" te istaknula kako će njegova glazba živjeti i nadahnjivati buduće generacije.

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