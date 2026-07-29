Pogledi su bili uprti u torzo Orlanda Blooma, iako je uz njega bila i 21 godinu mlađa djevojka

Romantični prizori s talijanske plaže otkrili su koliko su Orlando Bloom i Luisa Laemmel zaljubljeni, a njihova veza iz mjeseca u mjesec postaje sve ozbiljnija.

Orlando Bloom (49) snimljen je u romantičnim trenucima s novom djevojkom, švicarskom manekenkom Luisom Laemmel (28), tijekom odmora u Italiji. Par je dan proveo na poznatoj plaži Alpemare Beach Club, gdje nisu skrivali nježnosti te su izmjenjivali zagrljaje i osmijehe u moru.

Holivudski glumac pokazao je isklesanu figuru u crnim kupaćim hlačicama, dok je Luisa privlačila poglede u crnom bikiniju. Paparazzi su ih snimili kako se zabavljaju u plićaku, a u jednom je trenutku manekenka razigrano gurnula Blooma pod valove. Nakon kupanja glumac se otuširao na plaži prije nego što su zajedno nastavili uživati u sunčanom danu.

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Njihova veza traje već nekoliko mjeseci, a prvi su put povezani početkom godine, nakon što su viđeni kako zajedno napuštaju Super Bowl u Kaliforniji. Iako svoju romansu uglavnom drže podalje od očiju javnosti, ovo nije njihov prvi zajednički izlazak. Prošlog mjeseca zajedno su se pojavili i na Tjednu muške mode u Milanu.

Orlando Bloom, Luisa Laemmel Foto: Photopress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Luisa Laemmel uspješna je švicarska manekenka koja je tijekom karijere surađivala s brojnim svjetski poznatim beauty i modnim brendovima, među kojima su L'Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor i Calvin Klein.

Prema pisanju britanskih medija, Orlando i Luisa održavaju vezu na daljinu jer on živi u Los Angelesu, a ona u New Yorku. Ipak, navodno su u stalnom kontaktu te su vrlo brzo razvili blizak odnos.

Orlando Bloom, Luisa Laemmel Foto: Photopress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bloom je novu ljubav pronašao nakon prekida s pjevačicom Katy Perry, s kojom je bio u vezi gotovo devet godina. Zaručili su se 2019., a godinu kasnije dobili kćer Daisy. Par je prekinuo u lipnju 2025. godine.

Orlando Bloom, Luisa Laemmel Foto: Photopress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Orlando Bloom, Luisa Laemmel Foto: Photopress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Katy Perry nedavno je u intervjuu otvoreno govorila o tom razdoblju života priznajući da joj je prošla godina bila istovremeno najteža i najbolja. Otkrila je kako je prekid teško podnijela, no istaknula je da je upravo nakon tog razdoblja pronašla novu sreću. Danas je u vezi s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom, za kojeg je rekla da je u njezin život stigao kao "blagoslov od Boga".

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