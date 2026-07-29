Jedan od naših najdiskretnijih glumaca napravio je iznimku i pokazao ono što gotovo nikad ne dijeli

Obiteljski trenuci koje Fabijan Pavao Medvešek dijeli s javnosti prava su rijetkost, zbog čega je njegova nova objava privukla posebnu pozornost. Glumac sa suprugom Karlom uživa u roditeljstvu, daleko od reflektora.

Glumac Fabijan Pavao Medvešek raznježio je pratitelje rijetkom objavom iz privatnog života, kakve ne viđamo često na njegovim društvenim mrežama.

Na Instagramu je podijelio fotografiju snimljenu u suton uz more, na kojoj u naručju drži svoju kćerkicu, dok mu sin sjedi na ramenima. Trojac zajedno promatra zalazak sunca, a idiličan obiteljski prizor oduševio je njegove pratitelje.

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Fabijan je jedan od domaćih glumaca koji privatni život uspješno čuva daleko od očiju javnosti. Fotografije sa suprugom Karlom i njihovom djecom objavljuje vrlo rijetko, a čak ni imena sina i kćeri nisu nikada otkrili javnosti.

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Fabijan Pavao Medvešek Foto: Instagram

Sa suprugom Karlom, koju poznaje još iz srednjoškolskih dana, u braku je od svibnja 2022. godine, kada su se vjenčali u Motovunu. Iako ih je tijekom studija neko vrijeme dijelila udaljenost, Karla je studirala produkciju u Engleskoj, a Fabijan glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, njihova je veza izdržala sve izazove.

Fabijan Pavao Medvešek sa suprugom Karlom Foto: Instagram

In Magazin: Fabijan Pavao Medvešek - 2 Foto: In Magazin

Fabijan Pavao Medvešek - 3 Foto: Instagram

Prvo dijete, sina, dobili su 2023. godine, a obitelj se proširila dolaskom kćerkice prošle godine. Glumac je ranije iskreno govorio o roditeljstvu, priznajući da život s dvoje male djece donosi mnogo izazova, ali i još više ljubavi te da ne može zamisliti kako je izgledao prije nego što je postao otac.

Publika Fabijana Pavla Medvešeka posljednjih godina prati i kao člana žirija "Supertalenta", a ostvario je i zapažene uloge u domaćim serijama poput "Kumova". No, unatoč velikoj popularnosti, očito je da mu je obitelj i dalje najvažnije mjesto daleko od reflektora.

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