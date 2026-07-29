Ljudi se čude kad saznaju koliko godina ima ova žena, a tek kad je vide u bikiniju...

Na odmoru sa suprugom u Grčkoj 61-godišnja Paulina Porizkova privukla je pozornost vitkom figurom, dok svojim objavama i dalje potiče žene da s ponosom prihvate godine.

Češka manekenka Paulina Porizkova (61) ponovno je dokazala da su godine za nju samo broj. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije s odmora u Grčkoj, na kojima pozira u crveno-bijelom bikiniju, a njezina vitka i istrenirana figura privukla je brojne komplimente.

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Paulina trenutačno uživa na medenom mjesecu sa suprugom, američkim producentom i scenaristom Jeffom Greensteinom, za kojeg se udala početkom srpnja u Italiji. Nakon napornog poslovnog razdoblja par je odmor odlučio nastaviti na grčkoj obali, gdje manekenka svakodnevno dijeli djeliće svoje opuštene svakodnevice.

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Paulina Porizkova Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Na fotografijama nosi jednostavan prugasti bikini i lagani šešir, a mnogi su primijetili da izgleda gotovo jednako kao u danima kada je vladala modnim pistama. Pavlína već godinama otvoreno govori o prirodnom starenju te ističe da ne želi skrivati bore ni koristiti filtere kako bi izgledala mlađe. Upravo zbog takvog pristupa stekla je brojne simpatije pratitelja.

Paulina Porizkova Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Karijeru je započela još početkom 80-ih godina, a ubrzo je postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Krasila je naslovnice najuglednijih svjetskih časopisa, surađivala s vodećim modnim i kozmetičkim kućama te godinama bila među najtraženijim manekenkama na svijetu.

Paulina Porizkova Foto: Profimedia

Osim po uspješnoj karijeri, Paulina je poznata i po tome što na društvenim mrežama često progovara o samopouzdanju, starenju i prihvaćanju vlastitog tijela. Više je puta poručila da se danas osjeća sigurnije u sebe nego u mladosti te da ljepota, prema njezinu mišljenju, nema dobnu granicu.

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