Još jedna naša pjevačica reagirala je na vandalizam u Međugorju, objavila je fotografiju i kratku poruku

Nakon vandalskog napada koji je potresao Međugorje pjevačica Albina na društvenim mrežama podijelila je fotografiju Gospina kipa. Bez ijedne napisane riječi poslala je poruku koja je mnogima bila dovoljno jasna.

Vijest o vandalskom napadu u Međugorju, u kojem su nepoznati počinitelji oskvrnuli Gospin kip na Brdu ukazanja i zapalili vanjski oltar kod crkve sv. Jakova, potresla je brojne vjernike i izazvala val reakcija na društvenim mrežama.

Među onima koji su se oglasili našla se i pjevačica Albina Grčić.

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Na svom Instagramu podijelila je fotografiju Gospina kipa na Brdu ukazanja, uz koju je napisala jednostavnu, ali snažnu poruku: "Molimo za Međugorje."

Albina Foto: Instagram

Iako nije dodatno komentirala nemili događaj, njezina objava jasno je pokazala koliko ju je pogodilo ono što se dogodilo na jednom od najpoznatijih marijanskih svetišta u regiji.

Podsjetimo, tijekom noći s 27. na 28. srpnja oskvrnut je Gospin kip na Brdu ukazanja te izazvan požar na vanjskom oltaru kod crkve sv. Jakova. Napad je pobudio veliko ogorčenje među vjernicima, a policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Albina Grčić - 3 Foto: Instagram

Albina se tako pridružila nizu domaćih javnih osoba koje su posljednjih dana izrazile tugu i podršku nakon vandalizma u Međugorju, među kojima su i Nina Badrić, Dejan Lovren te Marko Perković Thompson, koji su se također oglasili na društvenim mrežama.

Albina Grčić - 2 Foto: Instagram

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